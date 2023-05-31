進修｜剛獲升職該怎自我增值？LinkedIn熱門課程揭3大管理趨勢

受着疫情衝擊，許多企業面臨大舉裁員、遠端工作、營運模式改變、人力短缺等各種難關，剛晉升為中層管理者的打工仔踏入未知領域，必須滾動式調整領導方針，不得不精進自己、學習更多新知，職場大環境的變化，導致相關管理課程炙手可熱。



未來職場哪些技能特別受重視？（按圖了解）

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社群網站LinkedIn曾列出站上最受歡迎的 15 堂課程，分別如下：

1. 在視訊中展現領導氣場

2. 如何養成策略性思考

3. 將人生智慧變成一門生意

4. 管理者必學的教練式領導技巧

5. 多元與包容的溝通技巧

6. 決策領導人的養成

7. 建立領導者的韌性

8. 如何輔導下屬的職涯發展

9. 用管理者的語言溝通

10. 從經理人變成領導者

11. 領導者思維

12. 如何給資深同事反饋

13. 提供反饋與接受批評

14. 聰明工作法：省時、低成本，並提高效率

15. 創造深刻的對話



綜觀以上15堂課，其實主要囊括了三大管理趨勢，是現今企業經理人務必掌握的：

趨勢1：培訓與關懷員工

根據 LinkedIn 調查，能不斷將部屬培育為人才的管理層，對公司是最有幫助的。因為你永遠都不知道這些人才能造成多大影響，未來可能也將是公司的中流砥柱。除了第一線招募時就先把關有潛力的人選，平時的培訓指導更是重要。

首先，培訓人才不能期待他一點就通、進步神速，而是需要放眼長期目標，你希望部屬成為一個甚麼樣的人，一步步引領他往目標前進、帶他學習新技能。

再來，好好指導部屬前，要先學會聆聽。指導可不是一味教學，更多時候要先了解員工想要甚麼、面臨甚麼問題，才能對症下藥。

趨勢2：多元與包容的溝通技巧

多元和包容不能只是口號，在職場上是相當重要的議題，LinkedIn 指出，多元職場環境已是時下求職者最重視的項目之一。

沒有一套標準適用所有人，管理者須尊重每個人都是獨立個體，具有不同性格、思維與職涯考量，並因材施教，用不同的方式培訓員工。最理想的狀態是確保團隊一直維持開放、自由的溝通氛圍，不因種族、信仰、年齡、性向等產生職場歧視。

趨勢3：在混合工作場景展現領導氣場

遠距工作不只改變了多數人的工作方式，也改變了主管與部屬間的的互動方式，一些管理者正因為溝通模式轉移到線上，不知道該如何在鏡頭前展現領導形象，而感到不知所措或不安。

LinkedIn 最受商業領袖歡歡迎的課程「在視訊中展現領導氣場」對此也有些建議，不妨嘗試看看幾個方法。

第一，穿上比較正式俐落的服裝；



第二，務必專心開會，別讓通訊軟體等影響會議，打斷你的思緒；



第三，如果是重要會議，可以先找朋友演練過演說內容；最後，適時搭配肢體語言，積極展現想法，會更容易說服與會者。



掌握這三大管理趨勢，不僅可以精進自己的領導技巧，更能從管理階層做起，改善公司文化，形塑更符合當今員工期待的管理風格。

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