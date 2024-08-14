太子女為體驗社會頻當兼職！嘆「這行業」不被尊重感「前所未有」

日前有位女網友在論壇發文表示，雖然家裏有家族企業，但是為了體驗社會，她在各類的服務業工作過，她坦言做過最難過的工作是清潔人員，因為感覺到的「不被尊重感」是前所未有的，她遇過別人不讓開位子讓她拿垃圾、掃地時有人把一團衛生紙扔到地上、裝垃圾袋時被他人灑到廚餘，只做了一天便內心受創離職。

有擔任清潔人員的網友則分享自身遭遇，也有網友表達對清潔人員的尊重；而針對該名網友想體驗社會的念頭，也有人建議她可試試其他職業。



有網民以體驗社會的心態找兼職，她坦言做過最難過的工作是清潔人員，因為感覺到的「不被尊重感」是前所未有的。（Canva）

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事主在Dcard以「清潔人員的工作」為題，透露自己雖然家庭經濟小康，也有家族企業，但因為想要體驗社會，做了很多工作，包含超商兼職、補習班櫃檯人員、服飾店兼職等，都沒甚麼怨言，直到去擔任清潔員，她才感受到心理的不舒服，直呼清潔人員是所有兼職最辛苦的。

她舉例說明在一天內遇到的種種不尊重，在工作中事主因為要拿垃圾，委婉地告知座位上的人，結果對方只是稍微移開腳，要她鑽進桌子底下拿，或者在掃地當中遇到有人直接扔一團衛生紙在地上，還遇過有人在她裝垃圾袋時扔進便當盒，結果廚餘灑到她的手和褲子。

有擔任清潔人員的網友回應：

・「我曾被逼迫去收有毒會致癌的垃圾，故意找缺失不分青紅皂白大罵，一直狂叩那裏髒 ，休息時間不超過10分鐘監視有沒有超過；當然也有很好的僱主，把我當公司員工，員工有甚麼也給我一份」



對於清潔人員的辛苦，有網友表達尊重：

・「我對清潔人員都超感謝，在百貨公司看到一定都會說謝謝辛苦了，還好有他們做別人不想做的工作，不然哪有乾淨的環境給我們用」

・「我對我們大樓的清潔員打過一次招呼被冷臉就不敢了，只會點頭微笑，畢竟人家不是服務業，就不要求他再多花心力回應我了哈哈哈哈，他應該只想趕快做完下班」

・「只能說遇到素質不好的人，不懂得尊重他人工作」



也有網友看到事主想體驗社會，建議事主做其他工作：

・「如果妳懂得防衛性駕駛、且不是身處南部，推薦妳去跑Ubereat體驗一下底層是如何互相欺壓的，打工的時候老闆會因為妳是年輕妹妹、朝夕相處而多加善意，一旦包起來就不一樣了」

・「妳可以去做一下客服人員，這工作長期傷身心靈，但短期我滿推的，可以訓練反應跟溝通表達能力，而且萬年缺，很好錄取」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】