巴黎奧運｜田徑場驚見夢幻筍工！揸遙控車「運標槍」工作梳乎到爆

巴黎奧運田徑賽事正如火如荼進行，有球迷在觀看標槍比賽時，注意到工作人員只需「操控玩具車至標槍投擲處、用車運回標槍」，羨慕得拍下畫面上載至網絡分享道：「沒有壓力，最佳觀賽位置，世界上最夢幻工作」。這影片很快在網絡上瘋傳，引起熱議。



別人還要站着放標槍……（X截圖 / @mrdavegibson）

負責這崗位的人只需坐在場邊，控制遙控車回來即可。（X截圖 /@mrdavegisbon）

連將標槍「遞給」選手的工作也有其他人負責，不用兩位綠衫朋友操心！（X截圖 /@mrdavegisbon）

《每日郵報》報道，Tiktok網友@mrdavegibson於8月3日觀看標槍賽事時，注意到現場工作只需2名工作人員負責，其中一人操控玩具車前往被投擲出的標槍處，另一人則在車子抵達時將標槍裝載上車。他發文寫道：「我不要金錢，不要名聲。我只想成為在法蘭西體育場（Stade de France）坐在椅子上，操控玩具車來回收奧運選手投擲完標槍的2個傢伙之一。」

他羨慕表示：「沒有壓力，和你的好麻吉坐在一起聊天，開着很酷的迷你車，看着奧運選手在你周圍做各種事情，最佳觀賽位置，世上最棒工作。」

這段影片很快引起討論，截稿前累積近500萬觀看，網民指出：

．「我可能會忘記自己在控制哪輛車，不知道為甚麼我的車沒按照指示走」

．「我又再次對高中輔導老師有意見了」

．「想像一下他們的父母告誡：『不要整天玩玩具車，這不是個工作』」

．「可以準備應徵2028奧運工作了」



不過也有網友點出：

．「他們是義工，應該是無薪的」



根據《澳洲廣播公司》，這些遙控車的正式名稱是「現場支援機器人」（field support robot），用於回收標槍、鐵餅、鉛球和鏈球等。有時還被拿來載巴黎奧運吉祥物。

這項技術在奧運會早已行之有年， 2000年悉尼奧運，以卡丁車為造型，2012年倫敦奧運以Mini Coopers為造型，2016年里約奧運為皮卡車，2021年東京奧運則類似於未來巴士。

擲標槍（Javelin Throw）是田徑項目之一，在田徑場中，運動員會擲出標槍，並比較擲出的距離長短。根據國際田聯規定。國際競賽中，男子比賽中使用的標槍長度要在2.6到2.7米間，至少達800克。女子比賽中則是長2.2到2.3米間，至少達600克。

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