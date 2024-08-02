不是空姐、老師！網民熱議「女生夢幻職業」最受歡迎竟是「它」

妳心目中的夢幻職業是甚麼？一名女網民好奇，「空姐、美容業、老師，哪個才是女生心目中的夢幻職業？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



有網民好奇發問「「空姐、美容業、老師，哪個是女生心目中的夢幻職業？」。（Canva）

這名女網友在PTT（批踢踢實業坊）以「想知道甚麼職業，是女生心目中的最讚職業？」為題，指出周遭的女生朋友，多數都喜歡從事美容業，因工作時間自由，又能讓自己變美，覺得學習美容很值得，讓她好奇發問「「空姐、美容業、老師，哪個是女生心目中的夢幻職業？」。

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貼文一出後，最多女性網友直言，最想當「房東」，紛紛表示:

.「房東，賺爛又不用看另一半臉色」

.「房東呀」

.「包租婆」

.「房東或醫生太太吧」

.「醫師娘感覺不錯，但還是房東太太最吸引人吧」

.「老闆娘，房東太太」

.「肯定是房東阿姨」

.「房東最爽」



不過，也有網友有不同意見，指出：

.「空姐感覺不錯，可以到處飛」

.「有點想當科學家或工程師，成就感很重要，可惜我沒那個天賦」

.「現在老師這麼難當，賺得少小孩又難搞，哪可能有這選項」

.「反正絕對不可能是老師，一堆家長放任小孩，真的夠了」

.「看留言沒人想當網美，YouTuber也很少耶，蠻意外的」

.「沒有啦啦隊唷？一堆韓國人跑來賺耶」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】