黃仁勳｜輝達入職面試有幾難？工程師揭秘流程　考核的不僅是技術

AI 熱潮已延燒超過一年，輝達（NVIDIA）股價居高不下，也是當代許多工程師夢寐以求的公司，外媒《Business Insider》就揭秘印度的一名軟件工程師如何獲得輝達的工作，並詳細說明了他的薪酬。



《Business Insider》特別註明，雖然這名工程師因為不方便對外發表談話，所以採取匿名訪談，但他們已查核這位工程師的職位和收入皆屬實。

AI 熱潮已延燒超過一年，輝達（NVIDIA）股價居高不下，也是當代許多工程師夢寐以求的公司。（unsplash / @boliviainteligente）

在輝達當工程師，除了配發股票還有這些好處......

這位輝達工程師大約三年前，以應屆畢業生身份加入輝達、成為一名軟件工程師，他當時還收到了亞馬遜（Amazon）、LinkedIn 和一家新創公司的錄取信。最後他選擇了輝達，因為輝達的底薪與股票加起來，整體薪資福利更多。

最初，他的底薪大約為每年 160 萬盧比（約港幣15萬元），4 年內配發的股票期貨約為 250 萬盧比（約港幣23萬元），根據個人和團隊的表現，每年還可以獲得相當於 250 萬盧比的 25%，作為額外股票獎勵。

這位工程師後來升遷了，底薪超過 200 萬盧比（約港幣18萬5千元），這在印度算是一筆不錯的收入，他認為在輝達工作比在亞馬遜有更多成長機會，他也覺得比起在亞馬遜或 LinkedIn，輝達的工作更讓人感到興奮，並且能發揮更大的影響力。

他指出，輝達有很好的文化，只要員工肯上進、努力工作，並從錯誤中學習，公司對於失敗很寬容，「如果有機會，我可能會再次選擇到輝達工作，尤其考慮到輝達現在的股價，我的總薪資比我想像的高得多。」

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輝達工程師的應徵經驗談：技術面試滿難的！

這位工程師是用輝達的線上招募系統投遞履歷，並有一名內部推薦人（在輝達工作的大學校友）。輝達的軟件工程師，職稱都是「個人貢獻者」（Individual Contributor, IC），並分為 8 個層級，剛加入的初階工程師就會是 IC1。

面試第一關是寫程式碼（coding），他被問到有關數據結構和演算法（data structures and algorithms）的問題。

接着，他與輝達的招募人員進行了通話，又進行了兩次技術面試。他坦言，技術面試並不容易。

建議使用「STAR 架構」準備面試

他以自身的經驗，給有意到大型科技公司求職的技術人才幾個建議：專注於數據結構和演算法相關知識，並準備好自己的「故事」。

也就是練習自信地談論自身經驗，以及這些經驗與所申請職缺的相關性，向面試官展示自己有合適的經驗，並舉例說明自己過去的工作內容及成就如何符合團隊的目標。例如，不能只說我做了XX 計劃，還要告訴面試官為甚麼做這個計劃是對的？

這位工程師在參與輝達面試時，採用了「STAR 架構」說明自己的故事。STAR 架構是在面試時的常見技巧，分別代表了職務上的 4 個階段：

1. Situation＝情境： 提供一個在職務上遇到難題的情境，為甚麼棘手？

2. Task＝任務：在這個難題的情境中，需要完成怎麼樣的任務？

3. Action＝行動：採取了甚麼行動，來解決這個問題？

4. Result＝結果：這個情境中，得到了甚麼成果？為組織、客戶帶來的益處是甚麼？



他也建議，可以寫郵件聯繫你所申請的公司的員工，以深入了解團隊文化和環境。尤其當你拿到好幾份聘書時，這將有助於做出最終決定。

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