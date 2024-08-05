升職｜老細喜歡搬龍門　怎努力也不達標？2種心態應對多變上司

奧運比賽相對職場競賽公平得多，起碼奧運足球比賽的龍門位置是固定的，但職場老細的龍門卻每天都在搬。今天半宅職薯就和大家討論，如果你遇到一個經常搬龍們的老細，可以如何自處。



狂搬龍門苦了小薯

如果你是一個在事業上積極進取的小薯，希望有所作為的話，遇到喜歡搬龍門的老細，必定會令你疲於奔命：上星期老細定好的策略，今天才剛剛認真理解，便又說要改變；今天早上才說要的方案，下午趕工準備好，到放工時間又說要大改……諸如此類的事情，都在浪費小薯的精神和心血。

怕死中層是始作俑者

老細常常搬弄門，老細本身也有責任。但有時候的搬龍門，卻是因為中層要討好老細，才不必要地製造出來的。

現在想像你就是中層管理層，你要怎樣在老細面前表現自己呢？沒錯，就是「話頭醒尾」，凡事做好幾手準備，令老細一說出概念變立即能夠實施。

為了營造和大老細思想接通的假像，中層管理層可能不敢直接問老細的想法，因為這樣會反映出自己思想未及老細的水平，而萬一問了一個蠢問題，更會大大影響印象。

所以中層管理人最可取的做法，就是辛苦自己的下屬，凡事都做足兩三個方向截然不同的方案，做兩三手準備。當老細說出某個方向，變立即回應說：「其實我已經一早準備好了！」以贏取好印象。

當然，當中浪費了的人力物力，中層是不會告訴老細的。

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小薯應如何自處

如果你遇到喜歡搬龍門的中層上司或者老細，那便要視乎你對於升職的心有多強烈。如果你非常渴望升職加薪的話，那麼上司說龍門在那裏，你便把球射向那裏，「追着龍門來跑 」，表現出積極又盡力的態度。事情最終是否成事並不是重點，重點是在過程之中贏取好印象。

如果你態度豁達，不受升職加薪這世俗概念所困的話，你便只需說出積極的說話，但身體卻誠實的放鬆。例如：「要改這個計劃，很好呀！我會全力支持，你放心！」然後照舊準時放工回家。反正到明天龍門又會再搬，做多也只是浪費精力，到新措施真的落實那才算吧，反正落實機會不大！

結語

現在讓我們回到足球場。為甚麼足球場的龍門是不會搬位置的呢？因為搬龍門代表改規則，改規則代表影響運動員的準備方式，代表影響整個培訓栽培。

同樣道理，如果你的公司經常搬龍門，那麼便是朝令夕改， 策略沒有連貫性，浪費人力物力，甚至到最後連一件事都做不出來。當然，「朝令夕改」和「靈活應變」只是一線之差。你的公司是否有將來，還必須要你親自深入評估。

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