行政工作做一世都願？24歲女生稱已沒轉工動力　網民意見兩極

每個人對職場的期許不同，有些人會想嘗試不同的工作因而轉行，有些人則是想要有穩定工作即可。



一名24歲的網友表示，一畢業就在公司擔任行政，但因為找不到其他想嘗試的工作，加上薪水不錯、同事和主管也好相處，於是想要做行政一輩子，但不禁擔心，「這樣的想法會很狹隘嗎？」，於是想問問網友們的想法。

網民們提供各方面的意見，都很值得事主參考：（按圖了解）

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一名網友在Dcard「工作板」發文，她今年24歲是行政人員，畢業後就待在這間公司，也沒有打工經驗，因找不到特別想嘗試的工作，也不想離職去試試不同產業，於是想做行政一輩子，但又擔心到了30歲沒有其他專業能力，於是利用下班時間去學習和考證照，但只是學個興趣，不知道未來是否會派上用場。

事主也表示，不想換工作的原因是，公司的行政職薪水不錯，月薪封頂有5萬（編：台幣，下同），年終三個月，見紅就休，周休二日，他認為領這樣的薪水工作輕鬆，下班也不會累還可以去做自己想做的事，很有生活品質，同事和主管制度都不錯，但她還是忍不住擔心，是否該趁年輕去多做各式各樣的嘗試，不要只待在一間公司，引起不少網友討論。

網民紛紛表示：

・「我覺得第一份工作建議做久一點，會比較好找下份工作，除非你急着找專業的工作，不然薪水5萬行政職算很不錯啊」

・「有企圖心固然很好，但穩定又輕鬆的薪水也不錯，看這家公司穩不穩吧，多少人做個半死都沒5萬+3個月的」

・「可能過幾年你的想法會變不想做一輩子，既然現在很喜歡這份工作就繼續做吧」

・「我在製藥公司時，採購和財會也通通算行政，算不算行政職其實沒有甚麼差異，這些職位年收百萬大有人在」



有網民則建議：

・「建議可以利用下班之餘或假日去培養其他的興趣、專業技能，以及外語能力，多去探索自己，挖掘其他的可能性」

・「既然輕鬆加上景氣又不是很好就存點錢，多考幾張證照以防不備之需」

・「會很不保險，但你可以選擇不離職提升自己的能力」



不過，有網民認為：

・「可是你這工作很容易在公司緊縮時第一個被砍，你又無法保障公司未來十年的營運狀況」

・「看你想要的生活是甚麼，人生真的是橋到船頭自然直，以後不喜歡這個生活模式，想要走別的永遠不嫌晚，就算有人告訴你做行政不好，但你根本對其他的工作或是進修沒有心，那不但達不到別人口中的目標還會讓自己不開心，現在才是最重要的，一直想遙遠的未來是徒增煩惱，等到時候到了路就會出現了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】