員工發送「T5T電郵」黃仁勳必睇！英偉達跑出主因　但別於周五寄

據《華爾街日報》報道，英偉達（輝達）行政總裁黃仁勳數十年來堅持閱讀員工寄送的「T5T」電子郵件，藉此掌握公司脈動，並獲得其他管道難以取得的洞察。



英偉達行政總裁仁勳數十年來堅持閱讀員工寄送的「T5T」（Top-5 Things，五件事） 電子郵件，藉此掌握公司脈動，並獲得其他管道難以取得的洞察。（路透社）

英偉達（NVIDIA）之於AI晶片，乃至於AI世代的地位已無須贅述。然而，這間聚集全球頂尖科技人才的公司，如何以相對少的員工人數（英偉達員工總數約29,600人，英特爾約110,000人），卻產生相對高的產值？

答案，在於獨特的管理方法，幕後隱形助攻手則是：來自台灣本地產的白板筆。

據《華爾街日報》報道， 英偉達行政總裁仁勳數十年來堅持閱讀員工寄送的「T5T」（Top-5 Things，五件事） 電子郵件，藉此掌握公司脈動，並獲得其他管道難以取得的洞察。例如，他多年就是前從T5T郵件中注意到機器學習的發展，並決定投資GPU加速工具。

報道也說， 黃仁勳更喜歡在會議室裏工作，並習慣在一張白板上書寫，透過台灣製的白板筆與團隊一起腦力激盪，而不是關在自己個人的辦公室。 這種親力親為的風格，使他記得所有英偉達瀕臨倒閉的經歷。

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一句話解釋T5T：用最精準的話，說最重要的事

根據《巴倫周刊》資深作家金泰（Tae Kim）在新書《The Nvidia Way》中的描述，黃仁勳每天早上會瀏覽一百封最重要的電子郵件，而在星期天晚上，他更會啜飲着最愛的蘇格蘭威士忌，花更多時間閱讀這些郵件。

這些被稱為「T5T」的郵件，內容包含員工正在進行的工作、思考的事情，以及在各自工作領域中觀察到的現象。黃仁勳表示：「只要你寄出，我就會讀。」他透過閱讀這些郵件，掌握公司的脈動，確保自己能獲得其他管道難以取得的洞察。

早在英偉達成為市值兆美元的企業、稱霸矽谷、甚至黃仁勳還沒穿上招牌黑色皮夾克之前，他就開始實行這項制度。多年來，T5T郵件已成為他打破組織階層、建立有效溝通的重要工具，更是英偉達重要的組織原則。這種獨特的管理方式，也讓英偉達得以「光速」前進。

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T5T為何奏效？答案是：從「邊緣」獲取資訊

隨着公司規模擴大，如何避免官僚主義，也成為黃仁勳面臨的挑戰，但T5T郵件的出現，有效地解決了這個問題。黃仁勳不相信制式的策略規劃或進度報告，他認為這些報告送到他手上時，往往已經過多層管理階層的修飾，變得毫無資訊價值。他要的是來自「邊緣」的資訊，也就是第一線員工的真實想法。

T5T郵件系統要求大約三萬名輝達員工，無論職位高低，都要定期寄送電子郵件給團隊和主管，而這些郵件黃仁勳都能看到，而且他強調， 「只要信寄過來，我就會讀。」 而這些通常簡短扼要的郵件，讓黃仁勳得以快速掌握英偉達內部的動態。員工在郵件中暢所欲言，不必顧慮高層的想法，讓黃仁勳得以聽到最真實的聲音。

T5T郵件不僅是黃仁勳掌握公司現況的工具，更是他發掘潛在市場機會的利器。多 年前，黃仁勳從T5T郵件中注意到機器學習的發展，他察覺到這項技術的潛力，並決定投資GPU加速工具 ，這項決定最終成就了英偉達在AI領域的領導地位。

黃仁勳透過T5T郵件「偵測微弱的訊號」，他認為「捕捉強烈的訊號很容易，但我想在它們還微弱的時候就攔截它們。」金泰指出，這種前瞻性的眼光，使黃仁勳成為商業史上最精明的「賭徒」之一。

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輝達老鳥都知道：別在周五晚上發出T5T郵件

員工知道黃仁勳會閱讀他們的郵件，甚至可能會回覆。書中提到， 輝達的高階主管學到不要在星期五晚上寄送T5T郵件，因為黃仁勳的回覆往往會打亂他們的周末。因此，他們養成了在星期天寄送的習慣，讓黃仁勳可以在啜飲蘇格蘭威士忌的同時閱讀這些郵件，並在星期一早上立即處理。

T5T郵件的內容包羅萬象，不僅限於最新的技術發展。黃仁勳曾說，任何事情都可以成為「五件事」之一。「如果你發現一家餐廳的炸雞很棒，我也想知道。」但他並不是真的想尋找美食推薦，他真正渴望的是下一個「零兆美元市場」，也就是一個尚未被開發、甚至還不存在，但未來可能蓬勃發展的領域。

有趣的是，黃仁勳可能是英偉達唯一不寄送T5T郵件的人。如果他寄送了，所有人的「五件事」很快就會變得跟他的一模一樣，那他就沒有理由再閱讀這些郵件了。 「我有我自己的『五件事』，我會把它們留在心裏。」他說。

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