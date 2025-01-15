Meta將裁員5%「一原因」新員工免疫！受影響3600職位絕非就此縮減

Meta行政總裁朱克伯格近日宣佈，將透過績效考核淘汰5%員工，確保公司擁有「最強大的人才」。



Meta近日宣佈，將透過績效考核解僱約5%的員工。據內部備忘錄顯示，截至去年九月，Meta約有72,000名員工，本次5%的裁員幅度將影響約3,600個職位。

行政總裁朱克伯格在內部訊息平台上發佈的聲明中表示：

我已決定提高績效管理的標準，並加速淘汰表現不佳的員工。

他補充說：「我們通常會在一年內處理未能達到預期的人員，但現在我們將在本週期進行更廣泛的績效裁員。」據知情人士透露，Meta的績效週期預計將在二月結束。

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朱克伯格在給管理階層的備忘錄中提到， 這次基於績效的裁員旨在確保公司擁有「最強大的人才」，並能夠「引進新的人才」 ；他先前曾宣佈2023年為公司的「效率年」，並宣佈裁員1萬人的計劃。如今，他更加堅定的透過績效考核來優化團隊組成。

朱克伯格指出，本次裁員僅針對在公司任職時間足夠長，有資格進行績效評估的員工。 亦即，只有被績效評估、相對資深的員工可能被裁。 據備忘錄指出，美國境內受影響的員工，預計將在2月10日收到資遣通知，其他國家的員工則將在稍後收到通知。朱克伯格也保證「提供優渥的遣散費。」

整體而言，Meta預計在本績效週期結束前，透過績效考核和去年的自然減員，將員工人數減少10%。這意味着除了本次的績效裁員外，去年已透過自然減員減少了5%的人力。

Meta旗下擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等多項業務，將根據各部門去年的裁員人數，來決定本次各部門的人力調整幅度。

朱克伯格上週宣佈了Meta的一系列變革，包括解散美國境內的第三方事實查核機制、終止多項多元共融計劃，並修改其「仇恨言論」政策，允許在討論移民、婦女、跨性別和非二元性別人士時，使用更具彈性的語言，這些舉動廣泛被認為是朱克伯格改善與特朗普新政府關係的舉動。

在給員工的備忘錄中，朱克伯格表示，他正在為公司定位，以迎接他預期的「充滿挑戰的一年」，重點將放在人工智慧、智慧眼鏡和社群媒體的未來。

Meta並非唯一在年初進行績效裁員的公司。上周，《Business Insider》報導稱，微軟（Microsoft）也將進行針對績效不佳員工的裁員，但裁減不到1%。

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