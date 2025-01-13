他非天才卻精通10種語言！3個心態激發潛能別讓「完美」阻礙成長

班尼．路易斯（Benny Lewis）是位多語達人，能用中文、捷克語、匈牙利語、阿拉伯語、德語等 10 種語言與不同國家的朋友對話。更厲害的是，路易斯學習速度驚人，不到半年內，就能駕馭任一種語言達到中級以上的水準。



傑出的才能不是與生俱來，透過培養品格特質與設計激勵結構，任何人都能激發潛能，實現看似遙不可及的目標。（Canva）

聽到這段經歷，你可能直覺以為路易斯是個神童，從小擁有過目不忘的天賦，能輕鬆記住聽到的外國語言。然而，實際上，路易斯讀大學以前只會講英語，即使他學了 11 年愛爾蘭語、5 年德語，也無法與人對談。他自認沒有語言天分。是甚麼讓他突破瓶頸？

答案是「主動追求不適感」 。

為了學好西班牙語，路易斯擺脫坐在書桌前，把單字、文法記熟，再跟母語人士交流的傳統學習方式。他直接搬到西班牙，並在街道上唱着在地歌曲、刻意戴着小妖精帽子，鼓勵陌生人接近他，增加與他們攀談的機會。

過程中，發生不少糗事。例如：在自我介紹時講錯性別，或是發音不標準，讓對方誤以為路易斯在稱讚他的屁股。雖然這些錯誤很尷尬，但路易斯並不在意，因為他設定的學習目標並不是「講得很流暢」，而是「每天至少犯 200 個錯誤」。在不斷犯錯的不適感中，他快速進步，半年後就能流利地使用西班牙語。

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追求「不適感」：不怕犯錯，錯越多、進步越快

《逆思維》作者亞當．格蘭特（Adam Grant）在新著作《隱性潛能》以多語言達人的學習經歷，打破大家對天才的想像：傑出的才能不是與生俱來，透過培養品格特質與設計激勵結構，任何人都能激發潛能，實現看似遙不可及的目標。

格蘭特認為，「品格技能」是激發潛能的關鍵之一。品格技能指的是人們做事的價值觀，包括：積極主動、利社會、自律等，它會凌駕你的個性，指引你按照這些原則處世。例如：害羞內向者因為「利社會」的品格技能，願意公開反對不公義之事。

《隱性潛能》提到，人們如果要追求長遠的進步，必須具備 3 種品格技能：

．「追求不適感」

．「主動吸收資訊」

．「接受適切的不完美」



像路易斯一樣放棄熟悉的學習法，勇於找路人攀談、不怕犯錯，就是追求不適感的方式。過去，人們習慣選擇自己喜愛或熟悉的學習方法，但《隱性潛能》說明，依據目標尋求合適的方法更為重要。

例如，電影愛好者通常會選擇看影片來學習英文，而不是讀報紙。不過，不同的學習方式，培養的能力取向不同：影片幫助你溝通，閱讀則適合思辨。假設你學習英文目標是「強化外國商業案例的分析」，那麼閱讀對你的幫助會比較大。儘管這種方式對你來講會很辛苦，但在克服困難的過程中，會激發你的潛能。

進步幅度不僅取決於你願意在「不舒適環境」中學習，更重要的是掌握要領，這又連結到激發潛能的第二種品格技能——主動吸收資訊。也就是從其他人的建議中，找到自己的弱項，再針對補強。

若能找到符合以下 3 種特質的回饋者，對我們的幫助最大：一是他們關心你的成長；二是具有可信度，意即他們具有相關領域的專業知識；三是熟悉度，他們了解你的程度、個性與學習狀況。

格蘭特將主動尋求回饋的方式，用在重要的專案上。他在完成一篇文章或書籍初版時，都會尋找 5～7 位不同技能者組成評委會，有些是自己熟識的人，有些則是陌生人。請評委獨立為他的作品從 0～10 分打分數，並提供調整建議。

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放下對完美的執着，勇於跨出舒適圈

他會設定2個目標：一個是理想目標（9分），另一個是自己可接受的目標（8分），假設評委會的分數只有 4.5 分，格蘭特會大幅修改初稿，達到自己接受的目標，但他從不會設定滿分目標。

格蘭特認為，追求完美不是好的品格技能。如果完美主義是一種藥，它的副作用是「成長遲緩」。礙於擔憂犯錯失分，我們不敢跨出舒適圈，更遑論釋放潛力了。

對抗完美主義的方式，就是把目標從不可能達成的理想，轉移到有挑戰性但可實現的標準，並隨着時間推移調整。

比方說，第一次撰寫初稿時，訂 6 分為可接受目標，第二次初稿可調高成 7 分。這種做法讓我們更願意挑戰自己，「成功不在於你離完美有多近，而在於進步過程中克服多少困難。」

外界通常會以職涯、財富等標準來衡量成功，而格蘭特的觀點是，有意義的成長在於「塑造品格，釋放自己隱性潛能」。因此，只要我們放下對完美的執着，勇於踏出舒適圈，並積極尋求有意義的回饋，最終達成的成果，肯定超乎自己想像。

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