【展望2019】沒欠老闆　拒繼續當社畜　6件事打工仔要珍重守護！

香港出名工時長，每日上班時間最少9小時，還未計「必要」的OT（超時工作）。不少港人自嘲是「社畜」，每月為賺僅夠生活的月薪，為公司「賣命」，生活與工作平衡只是幻想。可是，凡事做過頭會造成反效果，有沒有想過，你賣走的，並不只自己的時間和才能？

工作忙碌，容易令人忘記照顧自己身體和心靈，在新一年記得重新審視工作和生活的平衡。（GettyImages/VCG）

雖然大多數人都希望可以「真」放工，但不少調查均指，很多打工仔在放工後仍需要處理工作，如檢查電郵、回覆Whatsapp等，令上班一族長期處於高壓狀態，無法放鬆並真正脫離工作，甚至增加患心臟病、抑鬱症和肥胖症的風險。

我們需要在個人生活和職業生涯之間建立界限。以下是六件你應捍衛的事：

1.【健康】 雖然身體會隨年紀日漸衰退，不過，讓壓力累積、失眠、整天坐著不動等加起來，一定會加劇身體衰退的速度。保持健康的方法就是建立對身體有益的習慣，例如在午餐時散步、不在周末工作、按計劃休假、睡前冥想等，制定計劃，無論如何也要堅持下去。不要等到周身骨痛又有大肚腩時才後悔。（GettyImages/VCG）

（資料來源：The Ladders）

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