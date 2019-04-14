【財務自由】從教琴、賣淘寶貨到億元身家　24歲少女：我未想退休

24歲，是不少打工仔在公司任職初級員工，努力尋找升職機會的年紀，但夢璃（Cecelia ) 卻已是一間礦石及地產公司的老闆，坐擁九位數字（億元）身家。 2014年，夢璃抓緊騰訊爆升機遇，將數十萬元資金變成數百萬，再於2017年「All in」買入當時一手市值約1,000美元（約7800港元）的比特幣（Bitcoin），在升至16,000美元（約124,800港元）時放出，成功晉身為千萬富豪。

夢璃18歲已考獲鋼琴演奏級，並透過教琴賺取收入。（龔嘉盛攝）

出身自中產家庭的夢璃，自小便希望生活可達至財務自由，「我對財務自由的定義，是可以有錢買想要的東西，不用攤大手板問人拎。」外表秀麗、嬌小玲瓏的她更霸氣表示：「我不想幫人打工，因為打工即是幫人建立kingdom（王國），我想擁有屬於自己的kingdom。」

18歲已考獲鋼琴演奏級的夢璃，早在中學時期已開始當鋼琴老師賺錢，犧牲了不少玩樂的時間，「最高峰時，我一星期教足七日，有二十多個學生，試過一個月搵四、五萬元。」 喜歡賺錢的她亦相當慳儉，當時差不多半年才出外出一次看電影和唱K，至今亦不愛追名牌。

夢璃從小已希望生活達至財務自由，並在23歲時成功透過買賣股票獲利千萬，自言相當幸運。（高仲明攝）

從教琴到買股票

在17歲時，她利用教琴賺來的金錢，在淘寶買入貨品賺差價，「以前沒有集運，買一樣物品就要付五、六十元運費，我一次過買一大袋飾物之類的產品，再以比原價貴約10至20%的價錢賣出去。」教琴加上賣淘寶貨，夢璃不久便賺到了人生第一個五十萬元。

中學畢業後，夢璃便開始研究股票市場，而為了花更多時間賺錢和自學，她即使在中學文憑試考獲二十多分，也仍決定不升讀本地大學，選擇以遙距學習方法修讀商業學位課程，「我不打算返工，其實張cert（學歷證書）對我而言沒什麼用處，那倒不如慳一點時間用來儲經驗、搞生意和建立人脈。」

夢璃看好太空科技股（包括太空旅行等），認為它將成為下一個爆升的行業。問及她的投資觸覺從何而來，她說：「要多些留意沒有太多人討論的行業，看相關新聞，評估有沒有投資價值。」（高仲明攝）

投資心得：研究細價股

2011年底開始，騰訊股價飆升，至2014年初一度突破600元（未拆細前）大關。夢璃當時尚未深入了解股票市場，但看新聞見騰訊爆紅，稍做功課後，便在2013年拆資數十萬元，以300元價位左右買入股票。一拆五後騰訊股價繼續升，她亦因此成為百萬小富婆。

此後夢璃醉心研究不同大價股、細價股，雖然曾試過投資失利，但損失金額僅限於於十萬元內。她發現，大價股雖然較穩陣及可收息，但升值潛力不高，反而細價股波幅大，但賺大錢的機會亦較多。因此，她花了不少時間鑽研細價股，亦從中獲利不少。

現時單身的夢璃表示，不介意男友比她窮，只有專一、孝順、有上進心便可。（龔嘉盛攝）

及至2017年，比特幣冒起，她覤準時機，將全部資金買入當時一手市值1,000美元（約7,800港元）的比特幣，並在升至16,000美元（約124,800港元）時放出，就是這一着，令當時只有23歲的她成功晉身為千萬富豪。年紀輕輕的夢璃直言，幾十萬身家透過投資股票倍升至千萬元，當中八成是幸運，兩成是努力。

經營實體生意

現時夢璃開設公司，經營礦石及地產生意，「始終實體生意利潤較易控制，股票市場幕後有人操控時，很難預測。」她表示，礦石生意以貴金屬為主，其表哥有涉足相關生意，在印尼及非洲有礦場，她入股投資成為股東之一，現時礦石生意每月營業額達七至八位數，是她最大的收入來源，「礦石生意利潤好高，但亦有風險，要小心選擇具潛力的礦場。」

除了股票書籍，夢璃平日亦喜歡看玄學及心靈類書籍，她最近的讀物則是李嘉誠的自傳。（龔嘉盛攝）

地產生意方面，夢璃的公司在日本買地建樓當發展商，同時在香港營運套房及學生宿舍生意，當中包括尖沙咀、九龍城及沙田等地區，「即使經濟再差，地產亦有其經濟價值，而且香港很多富豪都是靠地產發達。」

夢璃建議，年輕人應建立延遲享樂等心態，盡量儲起收入的五成用作投資，「我自己會儲九成，但一般而言好難做到，儲到五成都好唔錯，可以用來進修，投資自己，有助升職加薪，亦可投資股票市場。」

夢璃數月前購入柴犬Sophia，成為家中一員，百厭的她為夢璃帶來不少樂趣。（龔嘉盛攝）

劉鳴偉曾指年輕人「睇少啲戲，去少啲日本」，儲多些錢，便可買樓。夢璃表示，旅行是要去的，「但一年去一兩次就夠，唔好話去成五六次。即使現在，我也因為工作忙碌，很少去旅行，去外國多數是工幹，休息會留在香港。買東西亦只買有需要的。」她又認為，要達至財務自由最重要確立目標，「先了解自己對財務自由的定義，再找方法賺錢，一步步實踐。」

對於有興趣投資股票的人，夢璃指，新手買收息股較穩陣，亦要謹記衡量個人承擔風險的能力。她亦看好太空科技股，包括太空旅行等，成為下一個爆升的行業，「要多些留意沒有太多人討論的行業，看相關新聞，評估有沒有投資價值。」

雖然夢璃身家豐厚，但她指自己不會盲目追名牌，其房間的佈置亦相當簡約。（龔嘉盛攝）

現時市面上有各式各樣的財經KOL透過專頁、出書、寫專欄等方式分享投資技巧及心得，夢璃表示，他們大多有個人立場，或側重於介紹某類型知識，有意投資的人士，宜多從不同方面吸收知識，多看國際及市場環境新聞。如果要推介一個專欄，她認為信報林行止寫的文章比較中立。

不少打工仔都想盡快「搵夠」，之後退休歎世界，已達財務自由的夢璃笑言，小時候曾想過24歲退休，但達成目標後，心態已改變，「現在會想搞好一間公司，之後再做慈善回饋社會。」

夢璃認為，大灣區有發展潛力，年輕人可尋找工作機會，甚至投資房地產。（高仲明攝）

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