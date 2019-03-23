【白蘭樹下】釀酒師×前護士　投資7位數字　八鄉研發本土味氈酒

不少港人下班後喜歡約朋友摸摸酒杯底，談天說地，舒緩一日工作疲勞。酒吧內啤酒、雞尾酒、伏特加等各種酒類任君選擇，哪一種是你的心水呢？ 調酒師Kit和前護士Joseph在調酒班結緣，對氈酒（Gin）由喜歡到了解，再萌生自家製作的念頭，花了近兩年時間，以港人熟悉的白蘭花入釀，製作出充滿香港味道的「白蘭樹下」。

Kit（右）性格外向貪玩，主力負責「白蘭樹下」的宣傳及行銷，Joseph（左）則負責處理行政事宜。（曾梓洋攝）

Kit六年前由歐洲回流香港，調酒經驗豐富的他除了任職客席調酒師外，亦會開辦調酒班，「很多香港人喜歡飲酒，但對酒卻不了解，連啤酒與蒸餾酒都不懂分辨。」Joseph三年前成為Kit的學生後，二人不時邊飲邊聊天，一個造酒夢慢慢開始在Kit位於元朗八鄉的工作室發酵。

芸芸酒類中，他們選擇製造高難度的氈酒，皆因Gin可以有多種飲法，味道千變萬化，背後更有一個歷史故事。Kit指，很多人以為Gin源自英國，但其實它本是荷蘭的產物：在17世紀時，英國與荷蘭打仗，英國士兵見荷蘭士兵在出戰前飲用當時名為「Genever」的氈酒，由於酒精含量高，飲完當然不怕死，故將氈酒命名為「Dutch Courage」（荷蘭人的勇氣），更將製酒方法帶回英國，「我們希望自家製的Gin都蘊含香港精神。」

Kit 十多歲遠赴歐洲讀書，之後在當地任職調酒師多年，及至六年前為家人決定回流。（曾梓洋攝）

白蘭花入釀有技巧

氈酒是以杜松子為主的多種藥材與香料調味後，製造出來的西洋蒸餾酒。Kit和Joseph一開始不斷嘗試將不同種類的花入釀，包括雞蛋花、桂花、洛神花、白蘭花等供人試飲後，發現白蘭花的香氣最為吸引，而且具香港特色。記者探頭一聞，清雅的味道令人立即聯想起夏天賣花婆婆現身時，滿佈街道的白蘭花香。

不過從釀酒角度來說，白蘭花是數一數二難處理的花，而且入釀過程比較繁複。Kit表示，農夫要在白蘭花開花前採摘，然後他們要將花蒸熟，防止氧化變味，之後把萃取出來的花油和花水送到荷蘭的蒸餾廠蒸餾。Joseph補充，不少花如玫瑰花風乾後也會保留玫瑰花香，但白蘭花則相反，其保存時間短，氧化後味道就會變得俗氣和臭，故時間掌握很重要。

Kit與Joseph的心血所在（按圖了解）：

晶瑩剔透的氈酒，盛載着屬於香港獨有的醇厚。（曾梓洋攝）

本地釀酒有難度

白蘭花花期大約在每年四月至十月，為應付訂單，他們早於去年預先處理好足夠份量的白蘭花。Kit稱，雖然香港的白蘭花樹不少，但利錢不多，在內地買亦非常便宜，大約一毫子一朵，惟他們堅持用本地原材料，於是以六毫子一朵的價錢，吸引農夫為他們採摘白蘭花。

由於在香港開設蒸餾廠困難重重，因此Kit和Joseph暫時將蒸餾程序安排在荷蘭的蒸餾廠進行。Joseph指，申請蒸餾廠牌照牽涉多個政府部門，包括食環署酒牌、環保署排污牌、消防處危險品牌、屋宇署樓宇安全條例等，要花大量心力和時間準備，滿足所有要求估計需要耗資數百萬元，「先推出產品（白蘭樹下），希望傾牌照的阻力會細一些。」

Kit八鄉工作室的環境（按圖了解）：

氈酒為西洋酒，但「白蘭樹下」無論在包裝以至味道都充滿本地元素，兩者容和搭調。（曾梓洋攝）

+ 6 + 5 + 4

在荷蘭蒸餾酒亦有另一個挑戰，Joseph笑言，香港與荷蘭的工作文化不同，當地人工作態度比較悠閒，也不受他們控制，「之前為了趕貨，曾親身飛到當地自己落手整，我們不在時他們一日整到200枝，但我們到場時，兩日已經整到2000枝。」

由去年12月開始推出市面，「白蘭樹下」至今生產了近6000枝，亦進駐了香港近半酒店，除了擴闊銷售渠道外，Kit表示，他們希望透過「白蘭樹下」令香港人認識更多不同酒類，「以前很多人飲酒只為了好玩和醉，但慢慢開始有改變，會嘗試認識酒，知道自己在喝什麼。」

Joseph在公立醫院任職重症護理及心臟護理科護士達十年，亦擁有法律碩士學位，去年尾為全身投入「白蘭樹下」的生意而辭職，他坦指母親對其決定非常反對，幸好妻子相當支持他追夢。 （曾梓洋攝）

Gin酒有當歸、陳皮、茶葉、檀香等成份，餘味（aftertaste）很強，正因如此，Gin可以製作成不同的雞尾酒，如Gin & Tonic（琴通寧）及Martini（馬丁尼）等，非常多元化。不少客人買了「白蘭樹下」後，不知如何品嘗，Kit笑言，沒有規定怎樣飲才最好，按個人喜好享受便可，「剛開始可飲Gin & Tonic，比較易入口，飲慣了便可以加多點變化，或者試下調味道較苦的。」

Joseph認為，酒是建構身份認同的重要元素，「每個地方的人對自己的酒都有特別的感情，例如中國茅台，雖然香港有孖蒸，但感覺好似難出廳堂，我們想透過『白蘭樹下』，將白蘭花和陳皮等香港事物和味道帶給更多人認識。」

Kit打算未來在八鄉的工作室舉辦試酒活動及工作坊，希望令港人對酒有更多認識：（按圖了解）

（曾梓洋攝）

+ 5 + 4 + 3

在Kit八鄉工作室外，微風輕彿，門外有一大片田，旁邊有一大棵枝條似鹿角的雞蛋花樹。工作室是試驗和調酒工坊的基地，在一年多造酒的過程中，Kit笑指，飲酒時最開心，「我不喜歡浪費，每次trial and error（嘗試錯誤）都會照飲。研發過程其實好好玩，不同的成份、比例、順序等，都會影響味道。」Joseph則表示，看到身邊的朋友和顧客喜歡他們的出品相當滿足，「覺得大家講緊same language（有共同語言）。」

以「白蘭樹下」調製的 Dirty Martini（髒馬丁尼）。（曾梓洋攝）

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