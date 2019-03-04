【職場健康】咖啡熱飲比冷飲提神？　專家：狂灌不及按時飲用

眼訓的打工仔已經把喝咖啡提神內化成本能了，不時把咖啡或茶接連不斷地灌下肚。然而，有醫生指出，若然要把提神效果最大化，隔一段時間喝咖啡才是最有效的；而咖啡的溫度也影響著身體的吸引速度……

咖啡因隔絕「腺苷」，等如隔絕身體產生的倦意，等如在欺騙大腦沒有困意。（Getty/VCG）

咖啡為甚麼能提神呢？這就關乎咖啡因如何在人體中運作了：咖啡因能夠阻隔一種名為「腺苷」（Adenosine）的抑制性神經傳導物質發揮作用。腺苷其實是大腦活動的產物，當它不斷積聚時，就會令人感到疲倦，從而促進睡眠。而咖啡因隔絕「腺苷」，其實就在隔絕身體產生的倦意，換言之，咖啡因是在欺騙大腦沒有困意。

平時只喝兩三杯沒有問題，但如果打工仔長期、慢性地過量攝取咖啡因，就會打亂身體的清醒與睡眠節奏，再也無法於自然時間產生自然倦意，形成失眠。身兼三職（外科醫生、公司經營者、諮詢顧問）的日本名醫裵英洙就在著作《最好的睡眠》中，介紹了如何把最大效率地飲用咖啡因卻又不會影響睡眠。

日本名醫裵英洙在著作《最好的睡眠》中，介紹了如何飲用咖啡因能最大化提神卻又不會影響睡眠。（網上圖片）

凍咖啡VS熱咖啡？

凍、熱咖啡不但口感不同，就連提神速度也有差異。比起熱咖啡，凍咖啡較慢提到神，因為一來冷的咖啡因在血中濃度，會比熱的上升得較慢；二來低溫下，微絲血管及小腸黏膜收縮，減慢身體吸收咖啡因的速度。因此，想咖啡因盡快發揮作用，打工仔一定要喝熱咖啡或熱茶了。

每隔3小時飲咖啡最有用？

為了持續提神，有些打工仔習慣一杯接一杯地把咖啡灌下肚，但這真的能最大化發揮咖啡因的提神效用嗎？裵英洙表示其實不然。血液中的咖啡因濃度會隨時間而下降，提神效果也跟著減弱，當濃度減低至最高數值的一半時，就是時候重要補充咖啡因了。濃度下降至最高數值的一半所需的時間（又稱半衰期），一般而言，健康成人需花費2.5至4.5小時。

不過，半衰期的長短會受年齡及身體狀況影響。年輕又健康的身體可能會提早1、2小時，高齡人士吸收速度慢，就要4至5小時。因此，裵英洙認為，與其接連不斷地灌咖啡下肚，倒不如等血液中的咖啡因濃度降低時再喝，才能最有效地攝取並發揮咖啡因的方式。平均計算，成年人每隔3至3.5小時飲咖啡就最能提神。

哪種飲料咖啡因最多？最能提神？

最後，裵英洙還在書中引用日本文部科學省出版的「日本食品標準成分表」，做出一個咖啡因含量飲品排行榜，當中不少都是香港打工仔喜愛又習以為常的飲品。記者揀選了其中一些港人常見的飲品，經常要靠咖啡因提神的打工仔，不妨參考一下：

第14位.【玄米茶】10 mg/100ml（Getty/VCG）

+ 7 + 6 + 5

（資料來源：經理人、《最好的睡眠》）

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