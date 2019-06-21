【移居日本】審批時間快、容許出國　5大申請經營管理簽證優點

逃犯條例條訂引起了極大爭議，在努力表達意見的同時，亦感到重大的無力感，因此「移民」二字成為上月熱門搜查字之一，更創了2004年以來的新高。受港人歡迎的移民熱點，除了鄰近的台灣、新加坡及馬來西亞外，日本亦是一人氣選擇。

日本護照可免簽證自由通行190個國家及地區，成為「地表最強」護照，實在非常吸引。﹙網上圖片﹚

不少喜歡到日本旅遊的人都笑言日本就是他們的「鄉下」，甚至有意前往當地長住。當然，在每個國家或地區生活，都有需要考慮與思量的事情，不過若純粹以吸引點來說，日本確是有一些值得都市人前往生活的原因。例如，由國際居留和公民身分顧問公司Henley & Partners於去年發佈的調查所指，在計算免簽證國家數目的「亨氏護照指數」（Henley Passport Index）中，日本護照可免簽證自由通行190個國家及地區，是在全球各國中最方便通行的護照。這對愛旅遊或需經常公幹的人士來說，這「地表最強」護照實在有一定吸引力。

護照通行排行榜前5位（按圖了解）：

第5位：葡萄牙 （186國免簽證）（VCG）

+ 9 + 8 + 7

日本投資移民的優勢

要移居日本，其實可以藉申請各類簽證起行，不過對已過了入學年齡、沒獲得日本公司取錄/聘用或不想以工作假期短暫逗留的話，選擇申請「經營管理簽證」，以投資移民方法前往日本似乎是最合適的方法。

其實在2015年，日本已放寬了對外國人到日本創業的限制，設立了「經營管理簽證」，只要在日本投資500萬日元（約36萬元港）以上並「開辦公司」、「收購日本公司」或「作為經營者的手下進行管理業務的管理者」，都便可申請此「經營管理簽證」，取得最多五年在日本長期由經營公司的簽證。

詳細資格可參閱下以相關文章：

相對其他類型的日本簽證，藉申請經營管理簽證到日本長住有以下優點：

1. 審批時間快 資金安全

最快只需3個月便可獲得日本入管局核准拿到准移民簽證。而500萬日元或以上的資產，不一定來自經商累積所得，亦可來自贈與、繼承或其他合法方式。另外，投資金額不是投資在政府指定某個帳戶上，而是存於申請人日本公司的帳戶裡，所以資金也相對安全。

2. 居住較自由

不需要長期居住日本；如要定居日本，也可選擇日本的任何一個城市居住。持有「經營管理簽證」，可以申請到多個國家的長期多次往返簽證。

持有「經營管理簽證」者，可選擇日本的任何一個城市居住。﹙網上圖片﹚

3. 子女讀書條件優越

在日本，小學到高中階段的學費是全免的。持有「經營管理簽證」者的子女，在就讀日本大學時，其學費只是國外留學生的三分之一至五分之一。移民日本可以使子女得到更好的教育，因為很多大學都不受留學生配額的限制，所以進入知名大學的機會遠遠超過國際留學生。

4. 立即享有社會福利

移民日本後能夠立即享有的社會福利包括：緊急醫療救護、短期、非現金的緊急救濟、傳染病的免疫和測試、社會安全法案規定下的特定的撫養和收養補助、高等教育和公共健康服務法案規定的學生補助及工作培訓等等。移居日本5年後能夠享有的聯邦社會福利包括：糧食券、貧困醫療援助、社會薪資補助、貧困家庭臨時援助等。

5.良好的居住環境

日本的生活環境優越，污染較少，無論大街小巷都很乾淨。日本的食品保質期可說是全球最短的，這些食品在質量和安全上完全沒有問題。日本大部分地區都十分安全，不僅僅是人身安全，財產也絕對受到保障。

日本投資移民申請流程

申請「經營管理簽證」的整個流程大約需要6至8個月，申請流程如下：

提供免費諮詢及初步評估 收集申請人的文件及簽訂服務協定和委託書 評估商業計劃及初步審核 到日本開設銀行戶口 匯款及設立公司 正式申請經營及管理簽證 申請永住權或入國籍

﹙資料來源：寰宇移民顧問有限公司﹚

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