【Email Template】應對Reference Check　點同諮詢人夾定口供？

找到心儀的工作與職位、寫好求職信、修改妥當履歷表,然後準備面試。面試前再填上三個諮詢人姓名、公司和職銜,以便新公司作reference check﹙資歷核查﹚,一切看似如此簡單又順利,對吧?但切勿小覷這三個名字!

一個熱情、可靠並知名的諮詢人,可以成為你被取錄的入場券。﹙GettyImages/VCG﹚

一個熱情、可靠並知名的諮詢人,可以成為你被取錄的入場券,反之,一個平傭、對你不熟悉的諮詢人則會令你被錄用的機會降低。所以,事前的準備很重要,你可以先以電郵通知幾位熟知你工作表現和態度的前上司、同事或合作伙伴,並告訴他們你在申請甚麼職位,盡可能讓他們知道集中講述你甚麼方面的優點。

別擔心要如何下筆,以下已準備好邀請諮詢人的電郵範本,並附以提示教你如何引導他們在別人面前讚領你。

第一步:選擇合適的諮詢人

你要選擇的諮詢人最好是與你工作有關的人,而且要對你有高評價,知道你的處事手法和工作態度,工作或合作了數年的最後理想。

第二步:有策略地引導

你不能只通知對方,然後祈求他們會為你講好說話,為了令他們對你的評價更符合招聘者的要求,你要有策略地在電郵中引導他們。

要怎樣?不妨參考以下範例,並填上適合自己需要的用字。

Reference check 其實是讓僱主清楚你過往的工作表現、處事方式、個人性格的參考。﹙GettyImages/VCG﹚

即睇範例:

Hi [諮詢人名稱],

I hope all is well! How have things been with you and [the person’s company, organization, or personal interest]?

I’m reaching out because I’ve been interviewing for a [申請的職位名稱] role at [公司名稱], and I’d love to list your name as a reference, if you’re willing. I thought of you because we’ve [你們在甚麼情況下合作過], and you could speak to my [主要的技巧和技能].

I’ve attached my current resume and the position description for your reference. I know the hiring team is particularly looking for someone who [簡短介紹新職位所需要的技巧和技能], so specifically, I’m hoping you can talk about:

.1至2項適合新職位的技能及強項 .你曾參與過相關類似的工作項目 .你與其他人的不同之處

Please let me know if you’d be willing to serve as a reference and, if so, your preferred contact info and any other details you need from my end. I believe the [招聘機構的電話或電郵] will come from [招聘人的名字] at [公司名稱] around [這一兩天或星期].

And, of course, if you’re busy or not comfortable, I completely understand. Thank you in advance for your time, and let me know how I can return the favor!

All the best,

[你的名字]

最後一步:跟進

Reference check 其實是讓僱主清楚你過往的工作表現、處事方式、個人性格的參考,畢竟面試時間只有短短幾分鐘,面試官又怎能知道你是否適合,又或者這份工作是否適合你。所以在選擇誰作諮詢人時,一定要細心。

而最後一步,不管你能否獲聘,你都要作跟進,例如謝謝你的諮詢人,感謝他們抽出時間。大部人其實都很樂意當諮詢人,但讓他們知道你的感激,這會令你們的關係更長久。

