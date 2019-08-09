【職場健康】倪晨曦親授五套瑜伽動作　肩頸膊痛打工仔一定要學！

31歲的網絡女神倪晨曦（Elva）形象健康正面，身為瑜伽老師的她，除了不時在社交平台上分享瑜伽美照，亦有在YouTube拍片，分享不同瑜伽動作對身體的益處。01職場是次邀得她教授五套瑜伽動作，好讓工作得常有肩頸膊痛的打工仔可在辦公室及家中跟着做，紓緩一下肌肉及筋骨的繃緊不適。

Elva計劃在今年10月左右開設瑜伽教室，以環保及大自然為主題，「已經籌備了一年多，是近來的大project（計劃）。」（黃寶瑩攝）

練習瑜伽已六年多的倪晨曦（Elva），於三年多前更考取了瑜伽老師證書，現亦為運動品牌Adidas的客席瑜伽導師。對她而言，練習瑜伽可以平靜心靈，將日常生活和工作的煩惱放下，排解負能量，「每次低潮都是靠瑜伽帶我走出來。」

在瑜伽認識不深的人眼中，這項運動似乎只適合天生筋骨柔軟的人參與，但事實上，任何人都可以學瑜伽，甚至在學習的過程中，大家都可更了解自己的身體，以及接納自己的能力是有限制的事實。趁Elva早前出席Adidas Sports Base活動時，「01職場」便邀請她教授大家五套難度較低，卻可紓緩肩頸膊痛的動作，歡迎大家試試跟着做。

Elva教授的五套瑜伽動作（按圖了解）：

1. 海豚準備式 （Dolphin Prelude）

2. 坐地側彎（Seated Side Bend）

3. 戰士二式加鷹式手臂（Warrior Ⅱ with Eagle Arms）

+ 2

4. 頸側舒緩（Neck Stretch）

+ 2

5. 站立前彎 （Forward Bend）

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