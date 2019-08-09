【瑜伽女神】倪晨曦身兼多職不忘運動　堅持原因：它教我面對恐懼

網絡紅人倪晨曦（Elva）擁有亮麗外表及高挑身型，形象更是陽光樂觀，是不少人心中的女神。很多人都知道她是瑜伽高人，甚至有開班教授瑜伽的資格，但對她而言，瑜伽不僅是一項用來修身的運動，更如一位mentor（導師）般的存在，讓身兼多職的她可藉此排解負量，給予她更多面對恐懼的勇氣。

Elva笑容甜美，身型高佻，是不少人心目中的女神。（黃寶瑩攝）

熟悉社交媒體的人相信不會對倪晨曦（Elva）陌生，這位女神近年非常活躍，總能在Instagram（IG）、Facebook（FB）等平台上看到她的身影。最近兩年，Elva的工作主要集中在KOL、模特兒和瑜伽教授三方面，她指，除了模特兒的工作比較被動，其他時間主要處理KOL工作，包括拍片、經營IG、微訊、網站、雜誌供稿等，另外又抽時間教授瑜伽，「我當自己打緊三份工，時間分配非常重要。」

Elva笑言，每日的工作都非常緊湊，如果需要出席活動，便先到美容院化妝整頭，活動完結後便抓緊時間「度」caption（圖片說明），上載照片到社交媒體。為了保持曝光率，她規定自己每日在IG上載最少一張相，內容圍繞其工作、日常生活、心情、運動、早晨及旅遊等，相信不少粉絲都對她IG上的豐盛早晨和運動照片印象深刻。

Elva非常用心經營社交平台：（按圖了解）

Elva的IG有70多萬人追蹤，她不時分享瑜伽、健康早餐、旅遊、工作等不同主題的相片，令粉絲更了解她的生活。(Elva Ni_IG)

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Elva的YouTube頻道影片相當多元化： （按圖了解）

Elva的YouTube頻道內容多元化，包括化妝、旅遊、瑜伽、素食等等，平均一星期上載一支影片。 (Elva Ni YouTube 影片截圖)

瑜伽是心靈導師

身兼多職還如此忙碌，其實壓力真的不少，不過能經常保持充滿正能量的心態，Elva歸功於學了瑜伽。不少人都知道，Elva是瑜伽達人，六年多前開始練習瑜伽，更在三年多前考牌成為瑜伽老師，但她覺得瑜伽不只是一項運動，更同時鍛鍊了她的心靈：「瑜伽增強我的意志力和正能量，相信自己可以做得到。」

透過瑜伽練習，Elva更了解自己的身體和情緒，更認清了自己的弱點。她表示，自己的上身肌肉較弱，一開始做一些需要上半身力量的動作時，例如Chaturanga Dandasana （鱷魚式）時，便感到非常吃力，「因為隻手唔夠力，所以做得好辛苦，見到人哋做到，但自己做唔到都會覺得挫敗。」

Elva早前出席Adidas Sports Base活動教授瑜伽（按圖了解）：

Elva於六年前開始接觸瑜伽，一試愛上，甚至還教獲證書，可以開班授徒。（黃寶瑩攝）

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雖然Elva工作忙碌，但她每天早上也會做一小時做運動，放鬆身心。（黃寶瑩攝）

不過，Elva並沒有逃避，反而更努力訓練，提升體能，「瑜伽教會我不要害怕面對自己的恐懼。」去年，她曾訂立每天練習手倒立的目標，她坐言起行，每天在IG story上分享自己的練習，雖然現時仍未能離牆做手倒立，但這也是一個過程，要「be patient , keep practice （保持耐性，持續練習）」。

這份勇於挑戰的精神同樣反映在Elva的事業發展上。數年前，她由藝人轉型為KOL，由有公司支持，變成自己作主，內心難免有掙扎，「那時候很少人做全職YouTuber，我也不知道是否可以靠這工作維生，不知道這個選擇最後會怎樣。」

Elva的家人在加拿大生活，她大學畢業後隻身來港工作，煉成了其堅強獨立的性格。（黃寶瑩攝）

做有把握的事

這份藉瑜伽而培養出來的勇於挑戰精神，同樣反映在Elva的事業發展上。數年前，她由藝人轉型為KOL，由有公司支持，變成自己作主，內心難免有掙扎，「那時候很少人做全職YouTuber，我也不知道是否可以靠這工作維生，不知道這個選擇最後會怎樣。」

面對人生交叉點，Elva媽媽也提供了寶貴的意見，她跟Elva說：「希望你可以做一些自己更有把握的事。」在媽媽的鼓勵下，她決心發展個人事業，努力學習拍片、拍照、打燈等技巧，希望為自己創出一片天。她又指，自己性格不算非常外向多話，做主流藝人較「蝕底」，反而經營個人YouTube頻道，不但可以舒服地做自己，觀眾亦更易了解她的個性。

現時，Elva的IG有七十多萬追蹤，不少YouTube的影片亦有二、三十萬觀看人次，成績相當不錯。不過，她指，剛開始拍片時，觀眾並不多，而且因為她講廣東話的口音，成為一些網民的攻擊對象，她則以幽默樂觀的心態回應，「有人留言話『你啲口音好難頂呀！』，我便回覆對方『我有練緊，可能你聽耐咗就會慣呢！』哈哈。」

Elva指，她計劃在今年10月左右開設瑜伽教室，以環保及大自然為主題，「已經籌備了一年多，是近來的大project（計劃）。」（黃寶瑩攝）

Elva續指，在面對挫敗時，心態非常重要，尤其她是公眾人物，很多時候一定要Take side（選邊站），「以口音問題為例，一係就努力改，一係就接受自己的不足，要對自己的選擇感到舒服。」她笑稱，自己是後者，對於負面留言，有一定的消化能力，不會鑽牛角尖。

笑對網民批評

對Elva而言，瑜伽就像她的mentor（導師），提醒她要保持平靜和初心，平衡自己的心態。她指，不同背景、年齡、工作的人也會有煩惱和壓力，因此，要懂得對自己好一點，照顧自己的身心健康，「運動就是其中一個好方法，不一定要做瑜伽，你可以慢跑、甚至散步也可以，是自己給予自己的愛。」

Elva計劃在年尾與從事金融工作的未婚夫完婚，她表示，婚後不會影響工作，亦非常感謝未婚夫對其工作的配合，「星期六他多數會當我的司機，接送我到不同地方工作。」（黃寶瑩攝）

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