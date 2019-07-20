【職場健康】與寵物互動可紓緩壓力　研究：睇相不如擁抱10分鐘

日常工作早已令人忙得唞不過氣，加上社會對反修訂《逃犯條例》的討論及相關警民衝突繼續發酵，教不少打工仔每天的精神壓力非常大。如果長時間找不到有效的方法排解負面情緒，更容易影響身心健康。 不過最近一項研究發現，原來人們只需與貓狗每天互動10分鐘，就會帶來積極的減壓效果。

最近有研究發現，與毛孩互動是減壓良方。（GettyImages/VCG）

華盛頓州立大學委託進行的一項研究發現，當人們與貓狗互動10分鐘，可以安撫情緒，並對人類的壓力水平產生重大影響。華盛頓大學人類發展系副教授Patricia Pendry在是次研究所發佈的新聞稿說，「在研究中，與貓狗互動的學生的皮質醇（一種主要的壓力荷爾蒙）顯著減少。」

是次研究大約有250名大學生參與，參與者分成四組，每組分配不同的角色。第一組可以與貓和狗互動約10分鐘，他們可以牠們或與牠們玩耍。第二組在等待期間，可以觀察其他能夠與寵物一起玩的人。第三組只可觀看研究中使用的寵物的幻燈片；第四組被告知他們能夠與動物互動，並在等待的10分鐘期間收起手機。

狗狗個性單純，眼中只有主人，主人回家時總是給予最熱烈的歡迎，令人心頭一暖。(GettyImages/VCG)

該研究調查了所有參與者的皮質醇水平，這是人體的主要應激激素，在應付壓力中扮演重要角色，故又被稱為「壓力荷爾蒙」。研究人員採集了唾液樣本，發現第一組與寵物有直接互動的參與者，唾液中的皮質醇明顯減少。

求職網站Ladders引述Patricia Pendry指，一般而言， 學生都喜歡與動物互動 ，主觀地也認為對緩壓及對情緒有積極影響，但此研究則以非主觀的方法，也証明了有這效。若可以在日常生活是否可有效減壓，對身心健康也會有很大影響。

（立即按圖睇貓狗的可愛圖片，望梅止渴）

如果打工仔可與寵物一起工作，心情一定更好。（GettyImages/VCG）

如果打工仔的壓力太大，不妨在下班時花一些時間與家中的毛小孩玩耍，在親親抱抱的過程中，慢慢放下一天的壓力與疲勞。如果沒有養寵物，打工仔亦可以在周末到遺棄動物中心探訪被遺棄的貓狗，令牠們感受到關愛，自己也能被治癒。

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