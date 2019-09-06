【對抗負能量】如何避免受放負同事影響？　掌握4大心法保持積極

職場裏總有想法負面的人存在，若然不幸地要經常與他們共事，再樂觀的人心情都會受影響。不想跟他們一起沮喪一起下墜至深淵，除要鍛鍊出一股強大的心理質素外，更要找出與他們相處的方法。

每天面對負能量的人的確很容易令人發瘋，如何與放負的人和平共處而且不被對方影響是一門很深奧的學問。

想法消極負面的人，普遍都有拒絕承擔失敗的責任，經常只懂責怪他人，卻從沒打算反思或改變自己。他們對生活狀況感到沮喪，不快樂或生氣，只看到每件事最差的一面並把問題放大，更糟的是，他們更傾向於要求身邊的人都感同身受，不斷散播負能量，將壞情緒傾倒在他人身上，卻從來不會回饋。他們愁眉苦臉，日又「唉」，夜又「唉」，如果你身邊有這樣的同事，必定感到相當困擾。

如果每日上班都被負能量的人包圍，很容易被同化。要避免被這種負面的情緒籠罩，你需要學習如何與他們共處。

與消極的人相處的四個心法（按圖了解）：

1. 【用正確的方法排解負能量】 人類為了生存，大腦的邊緣系統（Limbic System），包括海馬體及杏仁體等非常強大，它們一直發出危險的負面信息，令人保持安全。負刺激比正刺激產生更多的神經活動，因此消極態度比積極態度更容易受到影響。(GettyImages/VCG)

+ 3 + 2

（資金來源：Ladders）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O