【職場心理】獨遊成潮流　研究：背包旅行可以改善心理健康

你有試過當backpacker（背包旅行者）嗎？ 不少曾經backpack過的人，都非常推薦這種旅行方式，背起大背包，一個人踏上未知的旅程，以開放的心胸，面對路上發生的一切，回來後，甚至會發現全新的自己。 最近有研究發現，背包旅行不僅對身體健康帶來好處，更有助心理健康，包括個人發展及自尊等。打工仔要離開辦公室，去一趟自我成長的旅行嗎？

在營營役役的生活中，獨自來一趙背包旅行或許可以為生活帶來一點改變。（資料圖片）

發表在《旅遊研究雜誌》（Journal of Travel Research）上的一項新研究指出，背包旅行對身體健康帶來正面的影響。這不難想像，backpacker在旅行中需要背著數公斤的個人用品和衣物，而且經常步行，比起平日坐在辦公室，運動量自然大增，他們不但可以鍛鍊心肺功能，亦會增加肌肉的耐力。

不過，背包旅行的好處並不止這些，該研究考察了不同文化群體的兩類型樣本，分別是230名中國背包客和242名西方背包客，分析他們的個人發展（personal development），廣義自我效能感（generalized self-efficacy）和自尊（self-esteem）之間的關係。

研究人員還發現，在大自然中背包旅行，可以消除負面想法並提高自尊水平，以及有助減少整體壓力。（danka&peter/unsplash）

研究發現，在中國背包客的樣本中，旅行中的技能發展對廣義自我效能感產生了積極影響；在於西方背包客樣本中，能力發展和情緒調節亦對他們的廣義自我效能感產生了積極的影響。兩方的樣本均證實了廣義自我效能感對自尊提升的正面作用。

簡單來說，這意味著你的生產力和解決問題的技能可以通過背包旅行來提升。這種旅行方式帶來一種自給自足的感覺，你必須完全依靠自己去解決問題，同時，因為背包徒步旅行的節奏比較放鬆，實際上更容易減壓和適應環境。

在獨遊時，你必須和自己好好地相處，亦會更容易發掘自己的另一面。(Thanh Tran/Unsplash)

如果你曾經徒步旅行，相信你也感受過自己好像甚麼也做得到。或許平日你是一個在公司換水也沒有力氣的人，但在背包旅行中，尤其是在爬山的時候，你身邊沒有人可以依賴、撒野，你只知道自己要登頂，行得累了，為自己打打氣便繼續走，看看自己有多少能耐。當你獨自一人時，總能發揮小宇宙，甚至發現平日看不到的一面。

如果你工作累了，心情又低落，不妨在周末來一個兩天一夜的小旅行，你可以到戶外中心或營地參加冒險活動，如划橡皮艇、露營、爬山等，或是申請一個長假期到國外流浪，在一個人的旅程中，你會學懂更相信和愛自己。

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