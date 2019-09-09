【睡眠習慣】夜貓子可變晨型人？　研究：簡單5招可改變生理時鐘

不少打工仔都是夜貓子，喜歡晚睡晚起。無奈的是，他們的作息與香港日常普遍辦公時間格格不入，導致每天都要拖著睡眠不足的身體去上班。但原來只要用上簡單的五招，就可以重設夜貓子的生理時鐘！

不少人以為生理時鐘先天生已整，但有研究發現，原來後生的生活習慣是可改變它的。（Getty/VCG）

早前有《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publishing）的讀者在該雜誌的來信專欄中詢問長期的夜貓子有沒有可能調整個人生理時鐘的方法，該雜誌的醫學總編Howard LeWine在給予回覆表示答案是絕對可以，而且這做法甚至可以改善生活質量以及整體健康狀況。

他在雜誌中表示，人們的生理時鐘是以二十四小時為一個循環，一個循環內調節睡眠和清醒的模式。大部分人會在午夜到早上六點感到睡意最強，下午兩點至四點又有一次輕微的睡意來襲。晨早型人士，即俗稱的早鳥，通常喜歡在晚上九時至十時入睡，早上五至六時起床，而夜瞓一族貓頭鷹則會在午夜之後才入睡。

LeWine又引述今年六月出版的科學研究指，人們——特別是夜貓子一族——可以通過五個非常簡單、實用、非藥物手段來重設個人生理時鐘，使之符合商業社會的日常辦公時間。

五個重設個人生理時鐘的方法（按圖閱讀）：

1.【提早休息】每晚逐少逐少的提早睡覺時間，直到比平時的早兩小時，並讓睡房能有多暗就有多暗。（Photo by Alexander Possingham on Unsplash）

「早睡早起」似是一個人所皆知的健康知識，但要打工仔早在十時便入睡，應該很多人都做不到吧（有些人說不定在十點時還在OT呢），不過要是想調齊生活習慣，一嘗當晨型人的滋味，就盡自己所量去跟從上述的五點吧，持之以恆地這樣做，生活模式應該會逐漸出現轉變的。

（資料來源：Harvard Health Publishing、Science Direct）

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