【職場健康】亂葬崗房間影響睡眠質素　4個小方法幫你遠離失眠　

工作壓力大、社會問題遲遲未能解決、家庭不和等問題，都是引致打工仔失眠的原因。不少人因睡眠不足而出現身體疲勞、心情暴躁等情況，久而久之便會出現惡性循環。

香港人生活節奏急促，工作壓力大，容易出現睡眠問題（GettyImages/VCG）

《睡眠革命》作者、《赫芬頓郵報》創辦人、健康管理新創公司Thrive Global行政總裁阿麗安娜·赫芬頓是美國著名女商人。2007年，阿麗安娜因精疲力竭而昏倒在辦公桌前，被迫面對自己的工作和生活方式。

阿麗安娜因工作太多而過勞，因此，她重新評估自己的優先事項，以及學習有時從工作中退後一步的重要性。她對幸福感日益濃厚的興趣激發了她創辦了Thrive Global。在《睡眠革命》一書中，她通過歷史、科學和個人的角度探討了睡眠的話題。

長期失眠影響身心健康，亦對工作表現及效率帶來負面影響。（GettyImages/VCG）

日本收納達人近藤麻理惠（Marie Kondo）去年在紐約的 Thrive Global 總部，訪問了阿麗安娜，討論整潔的房間、睡前習慣等如何影響睡眠質素，並在個人網誌上分享了二人的對話。

阿麗安娜在訪問中指，失眠很多時候與我們腦海中的雜亂思緒相關，而物質空間的混亂亦會提醒我們生活中的不完整，因而產生壓力。英國睡眠委員建議，整理房間有助於整理自己的頭腦，讓你睡個好覺。

英國睡眠委員建議，整理房間有助於整理自己的頭腦，讓你睡個好覺。（ Mi Yeoun Jun /Unsplash）

此外，阿麗安娜亦建立了一套晚間日常習慣，告訴自己的頭腦和身體是時候開始放鬆。（按圖了解）

1. 關掉所有電子設備，將它們放在睡房以外的地方。（GettyImages/VCG）

阿麗安娜表示，每個人的習慣都不同，但重要的是建立一個屬於自己的晚間程序。她特別推薦的一個小步驟是在睡房外為手機充電，「手機是我們放置的一切的儲存庫，包括待辦事項清單、收件匣，還有我們的焦慮。」因此，將手機放在床上作為晚間的例行公事，整晚都睡不好的機會更大，她指，「你必須努力斷開連接，這本身不會自然發生。」

在早上，阿麗安娜不會用查看智能手機來開始新的一天。相反，她花一分鐘時間深呼吸，心存感激，為每一天訂立意向，然後冥想20至30分鐘。

阿麗安娜認為，人們有集體錯覺，以為倦怠、壓力和睡眠不足是必須為成功付出的代價，「他們首先要消除過度工作，以及一直保持工作狀態就可以達致成功的神話。我曾經相信過，但用了艱苦的方式學會真相。」

(資料來源：Kon Mari 網頁)

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