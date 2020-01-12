【香港人在新加坡】國民福利好移民有著數？　移居5年港男話你知

政治不穩令很多人都有出走念頭。中文大學亞太研究所於去年一個調查結果便發現42%受訪市民打算移民或移居外地，近一成人更已作準備，比例均為2016年以來最高。 移民是一個重大決定，要到他鄉生活，不少人都會擔心適應問題。然而，Facebook專頁「透視新加坡」版主Eric透過詳細而全面的事前規劃及實地考察來降低適應的難度。移民新加坡5年來，他從個人經歷及朋友交流得出一個結論：「香港人要取得獲得新加坡的移民資格不成問題，但如何融入當地生活，才是真正的難題。」

提起移民，不少港人有意視新加坡為新的家園。（資料圖片）

移民本也是一個改變終生的決定，不能說走就走，必須深思熟慮。也有些人既渴望出走，卻又擔心無法適應外國生活。80後港男Eric便利用極為詳盡全面的事前準備來避免這難關，並讓個人事業更上一層樓。

跟很多香港人一樣，Eric都因對本地政治前景感到灰暗而想移民。他早於2010年已產生移民念頭，經過四年籌備後，在2014年正式移居新加坡。籌備期間，他經一邊全職工作，一邊利用工餘時間搜集資料，根據個人狀況選出心目中理想的移民地點，然後又會實地「踩線」以減低適應難度。

一切準備就緒，Eric便透過申請公司的新加坡職位，獲得聘用兼資助申請工作簽證，從而取得當地長期逗留和工作的資格。據他所知，新加坡各行各業都缺乏具專業和管理技能的高級人才，所以不斷吸納年輕移民。而香港打工仔只要從事行業的核心職位，要獲得當地公司聘用並不算難。因此，他認為對於有意移民但缺乏資金的年輕打工仔來說，申請新加坡工作簽證會比是其他地方較容易。

Eric還認為現在新加坡比香港更富有國際色彩：「無論是被迫還是主動，香港的商業環境無可避免地逐漸以內地業務為重心，失去過去東西文化交匯的特色。相反，新加坡位處東南亞，吸納大馬、印度、印尼等多國人才，越來越多國際公司都選擇落地新加坡作為亞洲總部，自然比香港更國際化。」（Getty/VCG）

當地工時短助發展副業

由於詳細的前期準備，Eric直言移居五年來沒有遇到甚麼適應或融入上的困難。事業方面，Eric獲得工作簽證後並不甘於只做一個打工仔。他現時做Slash身兼三職：擔任全職獵頭人、創業經營數碼推廣公司及營運Facebook專頁。他感嘆假如留在香港的話，絕對沒可能如此發展事業。「純粹因為香港工時太長了，佔據了所有精力和時間。同樣是數碼推廣行業，香港日做12小時是基本盤，獅城的約為8、9小時，合理得多。」

他認為兩地工作文化的差異是產生工時分別的原因。「香港人奴性特別重，好少拒絕客戶的要求，總會想方設法解決。而新加坡人習慣按程序工作，重視家庭生活，就連上下班時間都是圍繞小朋友的上學時間而來，早返早放，不喜OT。」然而，事情總能兩面看，Eric指香港人少說不，正面角度看就是做事靈活，精益求精；新加坡人跟規距，反面看就是不會改進。因此，他認為在獅城做一個養育家庭的打工仔會特別舒服，但想創業就要克服很多障礙。

Eric表示要融入新加坡社會，移民的港人一定要慢慢學Singlish，它夾雜馬來語、客家話、英語、印尼和中文，多花時間才能適應。（Unsplash/Jirath Ninchaikovit）

如何融入才是移民難處

Eric至今於當地生活了四年多，正申請入籍，他認為港人要獲得新加坡的移民資格不算太難，有了工作簽證後，只要再長居當地一段時間便能申請入籍，至於要怎樣融入當地的生活，這才是移民當地的真正難處。他以過來人分享道：「最難的是要調節心態。傳媒經常以『屋大環境好』為新加坡的移民賣點，但當地政府要求移民融入社會後才能獲得這些福利，所以有意移民的人千萬不要預期一落地就有福利。生活方面，雖然當地人口大都是華人，但同時吸納了來自馬來西亞、印尼、印度等地的精英，香港人要學會適應，而學識『Singlish』（新加坡式英語）是融入當地的關鍵。」

Eric表示要新、港兩地相比，新適合做打工仔、養育家庭，當地人也多以家庭為重，生活簡單，社會亦顯得較和諧；但要奮鬥事業、生活多姿多采的話，香港才是首選。（資料圖片/羅君豪攝）

在如何調節心態方面，他給予有意移民者三大建議：

第一，不要打算移民外國就可以全數及立即取得福利。「正如我們不想外來人口可以不勞而獲地享用香港資源一樣，新加坡政府同樣希望移民能夠貢獻及融入社會，他們收的是移民，不是難民。所以有意者不要預期一落地就有福利。」

第二，新加坡的生活變化比香港快。由於當地政府大力推行和城市國際化的緣故，在數碼、數據的生活應用上，獅城比香港走得更快、更前，生活非常便利，他勸喻香港人不要太固步自封。但是，香港人出於私隱原因才保守對待數碼及數據應用吧，他承認有此顧慮的港人的確要深思是否移民星州了：「新加坡四周都是CCTV，國民的資料都已被存入政府的中央資料庫，當地人卻無所謂，習慣了被政策照顧，沒有私隱被政府濫用的憂慮。」

第三，新加坡是一個方便、住屋、組織家庭的地方，但想多姿多彩的生活，不像香港那麼容易。人就要保持心態開放、夠主動，多認識不同圈子的人。

總括來說，Eric認為思考靈活、適應力強是香港打工仔移居當地的優勢之一，加上肯捱肯搏的性格，應付當地工作不成問題；最重要的還是要學識調整心理，各方面都要放慢速度。但他笑言香港人去到哪裡都要這樣做，獅城並非特例。

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