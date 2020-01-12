【海外職場】移居新加坡門檻高？　過來人：申請工作簽證較易成功

移民是一個重大決定，要到他鄉生活，不少人都會擔心適應問題。然而，Facebook專頁「透視新加坡」專頁的版主，已移民當地5年的Eric來說，很快就適應了當地生活，因為他在事前規劃準備、當地考察和實際生活上都作出全面而詳細的準備。對於有移民意欲的人來說，他的經歷和觀點或值得有意移居新加坡的人士參考。

政治不穩、社會動盪令不少人既渴望移民，卻又擔心無法適應外國生活。「透視新加坡」專頁版主、80後港男Eric就認為克服適應困難的關鍵在於極為詳盡全面的事前準備。（資料圖片／黃寶瑩攝）

跟很多香港人一樣，Eric都因對本地政治前景感到灰暗而想移民，不過他是早在上任特首上任時已浮現離開的念頭（那時他才於大學畢業兩年），而「雨傘革命」更加強了他離開香港的決心，於是在2014年便正式前往新加坡工作及生活。

Eric一開始已抱著「一去不回頭」的移民決心，2010至2014年間一邊全職返工一邊工餘時籌備，經過全面詳細的資料搜集、對比及實地考察後，他根據個人需求最後選擇了新加坡。（資料圖片／羅君豪）

根據哪些條件選擇目標移民國家？

決定離開，也要想想哪裏才有自己的未來。對很多決定移民的人來說，尋找理想的移民地點就和購物一樣，選擇繁多，令人眼花繚亂，事先要清楚個人的需要、目的地的優點缺點及移民目的等，才能找出最適合的第二個家。Eric的移民目標便十分明確，而且一開始就已決定「一去不返」，故此花上四年籌備，一邊全職工作，一邊利用工餘時間搜集資料。

他會根據個人條件來考慮移民地點：「首先距離近很重要，因為我是獨生子，需要方便回來探望父母。此外，為了減少適應難度，所以我希望新的生活地點的華人歧視會比較少，而且亦要是使用英語的社會。最後，除了政治原因外，我還是為了爭取更理想的事業發展才想向外闖蕩，所以當地行業必須具發展前景。」

綜合對比數個國家後，他選擇了新加坡，認為她最能切中所有需求，尤其是第二、四點。：「星洲72%人口都是華人，佔了社會主流文化，排華事件少。加上我在香港從事數碼推廣行業四年，而當地此行業前景不俗，缺乏並渴求具管理和高級技能的人才，正好能夠提供機會給我一試。」

Eric坦言，獨生子要離開父母在外闖蕩，心理負擔頗大。但幸好雙親還年輕硬朗，也十分支持兒子的決定。這又反過來加快Eric的移民速度：「趁兩老還年輕時盡快安頓好，入籍後再接他們過來也有助減輕家庭負擔。」對於有意移民的年輕人而言，父母也是必要考慮因素之一。（資料圖片/羅君豪攝）

移民準備：代入當地人角色地踩線

選定了目標，下一步就是實地考察。2012年，Eric到訪新加坡，除了熱門景點外，他更親身到訪當地，深入民居和核心商業區，了解當地人的日常生活。這種移民前的「踩線」，目的有二：親眼看看當地環境是否如資料所述，以及避免移居異地的「人生路不熟」之窘況。

Eric解釋：「每次踩線，我都會和當地朋友討論要如何找工作、工作文化和行業環境等等。又會扮作當地人般生活，留意由住宅區到辦公區的地鐵路線、通勤時間，並觀察人們的返工放工時間、午餐地點等等。這些都能讓我預計到要怎樣調節和融入當地生活。」

年輕打工仔獲工作簽證好容易？

一切準備就緒，只欠實際行動了。Eric表示要移民到獅城分為三步：獲發長期簽證、轉成永久居住簽證、入籍成為公民，其中第一步難度最高。長期簽證又可透過投資、創業、留學及工作等途徑申請。礙於年齡、事業發展、資金等因素，他能做到的只有一個方法：靠工作簽證轉為永久居住簽證。幸運的是，Eric有意離港時偶然得知舊公司會於新加坡開設職位，應聘成功並獲擔保，如是正式踏上移民新加坡之路。

對於處於拼搏年紀的打工仔來說，透過工作簽證移民的確經濟又省時，但要獲得當地公司聘請兼資助談何容易？Eric卻持相反意見：「只要香港打工仔從事的職位能夠接觸到該行業的核心範疇，不論是Junior還是Senior職位，都很大機會獲得當地公司應聘。」以他自己為例，工作經驗僅僅四年，但所從事的數碼推廣行業兩地都正急劇發展，新加坡缺乏並渴望人才，所以獲聘機會大增。

然而，Eric提醒，特別講求當地人際關係的行業例如PR、傳媒和獵頭中介等等就不容易了。此外，大家都要有心理準備，某些香港吃香行業在當地人工的沒有前者高，特別是會計、金融、銀行業。

Eric表示要融入新加坡社會，移民的港人一定要慢慢學Singlish，它夾雜福建話、馬來語、客家話、英語和中文，多花時間才能適應。（Unsplash/Annie Spratt）

整體而言，聽上去香港人在那邊搵工都很容易似的？他續解釋：「因為新加坡是移民國家，不缺錢，卻缺乏具專業和管理技能的高級人才，所以要不斷吸納年輕人。但政府期望外來者透過貢獻社會來融入國家，貢獻即是補充人口和促進經濟活動。所以移民者有小朋友的話，就很容易申請入籍。」在Eric的觀察中，獅城是大家都會考慮卻未必會立即行動的移民選擇，但隨著英美澳加等熱門地區收緊移民政策，他感覺到越多越多人考慮移民該國。他斷言：「對於有意移民但缺乏資金的年輕打工仔來說，新加坡的確是最容易的選擇。」

由於詳細的前期準備，Eric直言移居五年來，在適應、融入當地氐活上都沒有遇到甚麼困難。他現時做Slash身兼三職：全職獵頭、經營數碼推廣公司及營運Facebook專頁，生活上則多與當地港人來往。他由是感歎：「對於港人而言，如何獲得新加坡的移民資格不成問題，有了工作簽證，繼而長居當地便能申請入籍；但是，如何融入當地才是真正的難處。」至於他如何落地生根，則是另一回事了。

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