【創業】突破傳統框架　「點餐式」公關宣傳　90後PR用創意吸客

企業要在競爭激烈的市場上吸引大眾的眼球以及建立正面的形象，公關（PR）工作可說是不可或缺。不過，對於很多中小企而言，找公關公司宣傳的門檻高，公司內部又沒有熟悉PR的人手，令他們難以突圍而出。為了滿足市場的需要，黃子健（Eiswein）和黎悅知（Vanesse）兩位90後在去年11月創辦Start PR（千云工作室），主打「點餐式」公關宣傳方案，彌補市場上的缺口。

Start PR近日獲廣告巨頭集團 The Bees Group 百萬融資，成為全港首間成功融資的 90 後新型公關公司。（黃舒慧攝）

透過線上和線下的渠道，如社交平台、報章報導、電視採訪、電台分享、舉辦活動等，都是將企業帶入大眾生活的方式。面對資訊氾濫的社會，想突圍而出，找出大眾的真正有興趣的角度絕非易事。

Start PR由黃子健（Eiswein）和黎悅知（Vanesse）兩位90後在2018年11月創辦，主打「點餐式」公關宣傳方案，客戶不需簽署長期合約，與傳統的長合約及一籃子收費相當不同，門檻較低，因而吸引中小企、非牟利機構（NGO），以至大型企業的青睞。

Eiswein和Vanesse均畢業於新聞及傳播學系，二人曾在一間專為科技初創公司做PR的公關公司工作，加上Vanesse在NGO的工作經驗，令他們了解到中小企及NGO在處理PR服務上的難處。

Start PR 將引入 The Bees Group 的「變態員工福利」，包括把公司 4 成利潤與員工分享的「334 分紅制」、「2日生日假」、「買書、看電影和舞台劇等費用由公司支付」及「加班飯錢不設上限」等員工福利。（黃舒慧攝）

免簽長約 按成效指標收費

Vanesse表示，傳統的公關公司最少與客戶簽署6個月合約，客戶需先支付一大筆錢，內含一系列的服務，例如進行市場調查、開會、寫新聞稿、搞宣傳活動、安排傳媒採訪等，由於雙方對服務的期望和理解不同，容易出現爭執，但因為6個月的合約期未滿，即使大家「面左左」都要糾纏下去，她形容，「好似想同另一半分手，但之後仲要去歐遊咁，相當困身。」

此外，Vanesse稱，傳統的長期合約需要一次過付較高昂的費用，這樣對中小企而言門檻較高，「他們很難一次過拎咁多錢出來，NGO也是，要睇返funding（資助額）決定。」她續指，比起大公司，中小企的要求比較簡單，他們最希望有機會上報紙，在媒體上曝光，並不太需要其他額外服務，因此Start PR各項目明碼實價，按成效指標（KPI）收費，而且不成功不收費，「例如傾好咗有5個媒體訪問，如果最後只做到4間，便會退回相關款項。」

現時 Start PR的團隊共有5人，他們將會把點餐式公關進一步推向不同行業，除了現時主打的中小企及社福界別外，餐飲及快速消耗品將會成為未來兩大發展方向。（黃舒慧攝）

「接地氣」宣傳方式 獲百萬融資

在旁人眼中，主攻大企業的公關服務好像更「好搵」，不過，Vanesse則指，雖然中小企每次的生意金額較少，但其實香港大部分的企業也是中小企規模，因此可以量取勝。話雖如此，他們其實有不少大公司客戶，Eiswein表示，剛開始經營時，都很擔心大公司因他們的年紀而投下不信任票，怎料，這卻成為了他們的優勝之處，「好多大公司，例如銀行都好想打入年輕人和學生市場，例如透過社交媒體、KOL、Micro KOL等『接地氣』方式宣傳，所以年輕反而成了我們的優勢。」

開業接近一年，Start PR近日獲廣告巨頭集團 The Bees Group百萬融資，成為全港首間成功融資的 90 後新型公關公司。Eiswein稱，他們有別一般公關公司，擅長廣告式公關，以創新的方式做宣傳。他舉例，今年3月時，一間新加坡配對約會公司打算在香港推出服務，為了幫客戶打響頭炮，Eiswein利用愚人節示愛做gimmick（噱頭），如果參加者示愛失敗便會幫他傳送一個愚人節訊息「補穫」，化解尷尬。他指，傳統公司開幕可能會做一個正式的酒會，但很沉悶，所以希望以較突破的形式做宣傳，同時兼顧新聞價值。

PR入職條件（01製圖）

做PR常常要「諗新橋」、「趕死線」、聯絡客戶和傳媒等，工作壓力不少，不過，對Eiswein和Vanesse而言，最大的難題反而是向客戶解釋公關和廣告的分別。Vanesse笑言，大部分人也不熟悉公關和傳媒的操作，常常會提出一些做不到的要求，例如想在報道出街前審稿、出街後改稿、只採用公司提供的相片等。她指，曾有一個客戶想在網媒平台播出影片，但又覺得太貴，便自己拍攝整條片，供平台「直出」，「他以為貴是貴在拍片的成本，但其實網媒本身的讚好數目、瀏覽量亦是值錢的地方。」

在大眾眼中，公關是活動搞手，或是與傳媒打交道的能手，但這些只是公關工作的冰山一角。公關的價值是用大眾可以理解的語言傳遞企業訊息，並善用不同方法增加客戶的曝光率和爭取大眾的支持。

公關最重要的工作是善用不同方法增加客戶的曝光率和爭取大眾的支持。（黃舒慧攝）

Vanesse坦言，很多企業都是站在自己的角度對外溝通，「他們覺得自己的產品最好、自己的服務最有意義，但在一般人眼中，這些角度未必吸引。我們要翻譯他們的『外星話』，令大家都消化到。」Eiswein指，公關同時是一個story teller（說故事的人），有些人未必懂得表達自己的賣點，有些人覺得自己有好多故事，而PR則要在短時間內抽取重點，並找一個吸引人的角度。

Eiswein平日有很多天馬行空的想法，他笑言，公關工作令他可以發揮個人創意，說起得意之作，他眉飛色舞指，公司成立之初，曾協助復康會舉辦大型活動，主題是有關300個病人互助組織的展覽，比較小眾。為了吸引外界的眼球，他們邀請了勁揪體藝術家合作，以及用具玩味的「病」，如「路痴」、「金魚腦」、「奴性癌」等角度，令大眾更易代入病人的心態，拉近他們之間的距離。最後活動出乎意料地成功，有二十多個專題故事見街，令他們很有成功感。

Eiswein（右）及Vanesse早前協助香港復康會舉辦「勁揪互助診療所」，該活動聯乘勁揪體，藉著玩味十足的展品設置，冀望大眾明白有人和自己面對一樣的情況、一直同行，勇於承認「我有病」。（受訪者授權提供）

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