【職業情報局】打理過百蠟像　還原名人風采　修復師：眼睛是關鍵

一眾名人在鏡頭前總能保持最佳狀態，實在多得化妝師與造型師的專業，但可想過他們的「分身」（即蠟像館內的蠟像展品）又是由誰打理呢？01職場專欄「職業情報局」是次找來杜莎夫人蠟像製作坊的蠟像修復員Kenny分享工作日常及趣事，看看他是如何讓館內的蠟像栩栩如生般的存在，甚至令進場人士產生見到「真人」的美麗錯覺。

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曾到過杜莎夫人蠟像製作坊的朋友，應該知得那裏的開放時間是早上十時，但當上蠟像修復員的黃健成（Kenny）究竟要幾點上班呢？「我們是在早上七時上班，為近百個蠟像快速檢查及處理簡單的修復工作，例如整理髮型、衣服造型及補色等。」他繼續笑說：「有時工作得太專注，甚至會不知道第一批人客已到來。因我工作時的動作較細微，所以有些人還以為我也是一座蠟像，結果不小心嚇到他們大叫起來，哈哈。」

Kenny指，工作人員每一星期會收起一至兩座蠟像進行大修，包括洗頭、重新上色及乾洗衣服等……等等，要洗頭？據Kenny解釋，原來蠟像的頭髮是使用真的頭髮成，加上平日會使用定型噴霧等產品，所以為了保持整潔，蠟像都要定期洗頭。另外，在大修時，一眾蠟像都要「卸妝」，露出真面目。Kenny笑說：「它們洗掉面上的顏色後，樣貌比真人的素顏更誇張，就像一塊肥皂似的，我們要模擬人的膚色，幫它們重新一層一層的上色。」

蠟像修復員打理蠟像過程（按圖了解）：

蠟像館早前新增了港人韓星GOT7成員王嘉爾（Jackson）的蠟像。Kenny曾與Jackson見過幾次面，並對他的妝容打扮有一定了解。（黃舒慧攝）

粉絲可以幾瘋狂？

粉絲要一睹偶像的真風采並不容易，也不是常有機會「野生捕獲」他們，因此他們在蠟像館內的「分身」可算是一散粉絲們相思之苦的方法。有些人在見到偶像的蠟像時，心情更是難免激動起來，甚至對蠟像又抱又親，Kenny說：「有些粉絲會擁着蠟像，把頭靠在它的心口，像是聆聽對方的心跳。」熱情帶來的，自然是會把蠟像的衣物及妝容弄污，因此在蠟像大修時，他與同事也須為蠟像乾洗衣服，令它們的外表保持光鮮亮麗。

除了大復修，工作人員亦會按需要為蠟像更換造型，例如Kenny早前曾為吳君如、黃子韜和劉德華等名人的蠟像更換造型，「有些名人很有心，會送一些新的服裝過來，讓我們為蠟像換造型。我們亦會留意到一些名人的形象已太過時，例如之前劉德華仍保留電影《無間道》時期的髮型，所以我們現時已為他梳了一個All Back頭（油頭）。」

蠟像修復員工作日常（按圖了解）：

黃健成（Kenny）是杜莎夫人蠟像製作坊的助理經理，除了安排團隊的日常工作，他亦經常親自修復蠟像。 （黃舒慧攝）

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蠟像也在進化

蠟像館內有近百個蠟像，包括不同種族和性別的名人，Kenny指，在初時接觸黑人蠟像，如籃球明星史提芬．居里（Stephen Curry）和拳王阿里（Muhammad Ali- Haj）時，因為可參考的資料不多，不太了解他們膚色的層次，結果增加了上色的難度。另外，對他而言，為女性蠟像化妝亦較有挑戰性，「因為要在上色後要再化妝，這方面由女修復員負責會比較熟手。」

隨着時代變遷，製作蠟像的技術亦一直進步，Kenny表示，十年前的蠟像比較重，差不多有六十至七十磅，搬動它們難免有點吃力，還好現時的蠟像輕了差不多一半，只有約三十磅，而且所採用的蠟更多元化，並會按蠟像膚色加入不同色素，令他們上色時更方便。

Kenny指，暑假蠟像館人流多， 加上濕度高，入場人士較易摸走蠟像顏色，加深保養蠟像的難度。（黃舒慧攝）

要讓蠟像看起來像真人，眼睛是非常關鍵的一環。Kenny表示，蠟像的眼睛由一個白色球體製成，然後他們再用畫筆繪畫瞳孔及眼白的顏色；如果眼白有紅根，他們更會用極幼紅線模擬，最後才塗上透明光油以出眼球的光澤。

作為蠟像修復員，可說是兼任化妝師及造型師的工作，不過，與真人化妝師及造型師最大的分別，就是「客人」不會說話。Kenny指，自己不太喜歡說話，所以非常享受寧靜地跟蠟像工作的時候，「工作時，好像在畫紙上畫畫一樣，不用想要說什麼話，例如幫真人弄假眼睫毛的話，弄得不好的話他們或會大嗌，但蠟像就不會喇，哈哈。」他指，工作壓力的來源，主要來自蠟像呈現的逼真程度，「希望每座蠟像都可以代表他們的真人，展示出他們最真實的一面。」

Kenny笑言，因蠟像像真度高，剛到蠟像館工作時也有一點害怕，尤其是早上人流較少的時候，不過，他很快已經習慣這個工作環境。（黃舒慧攝）

有藝術背景較易入行

Kenny在2007年加入蠟像館，至今已在這裏工作了十二年。自小喜愛畫畫的他，在英國讀中學時修讀藝術，大學時為出路選修時裝設計，但後來發現其實對它興趣不大。畢業回港後，他剛巧看到蠟像館請人，便嘗試應徵，「這份工作與藝術相關，做做下我才發現找對了工作方向。」

現時蠟像工作坊的團隊共有五人，當有職位空缺時便會請人，之前亦有不少人前來應徵。Kenny指，有意入行的人需要修讀藝術相關的科系，以及具備化妝、造衫等相關知識，「他們要擁有良好的顏色敏感度，我們在面試時亦從這些方面進行測試。」此外，求職者要對蠟像修復工作有熱誠，性格亦要細心，「名人的身體各有不同特徵，如臉上的痣、紋身等，他們要記得這些特徵的位置，以免令蠟像失真。」

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