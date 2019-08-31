【職業情報局】睇字即知對方為人？　分析師：筆跡會把潛意識出賣

有說「相由心生」，其實文字也是一樣。據英國筆跡專家公會首位華裔筆跡專家林婉雯（Maria）指，由於每個人的父母教養、成長經驗及人生轉捩點都不同，而潛意識會透過字跡顯露出來，因此她的工作就是要透過一筆一劃的抽絲剝繭去解構人心。 聽業情報局是次邀得Maria分享入行經歷及工作日常，跟大家一起探究這門專業又難入行的工作究竟是在做什麼。

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從數字轉向文字

於2017年正式成為筆跡分析專家前，Maria是一名註冊會計師，曾任職於國際會計師事務所及企業財務總監。她指自己在數字世界打滾多年，企業的財務模型其實萬變不離其宗，又發現公司之所以出現問題，很多時候都是由人引起，因此，她開始接觸筆跡分析，希望透過筆跡了解人的內心，從根源解決問題。

及後在一次機緣巧合下，Maria本着好奇心，用英文寫了一篇字寄給一位八十多歲的英國筆跡專家進行分析，當收到分析報告時，準確度之高令她非常驚訝。「我們素未謀面，她竟可說出我的個性、興趣、成長經歷以及與父母的關係。」這份報告成為了她轉行的動力，並認真學習筆跡分析這門專業，「從事會計工作不能令我有非常滿足的感覺，筆跡分析就好像我一直沒有發展的天賦，因它不但可令我更了解自己，還可以幫到人。」

Maria從小喜歡觀察和與人交流，她在2003年開始接觸筆跡分析，希望透過筆跡了解人的內心。（曾梓洋攝）

筆跡分析非占卜

Maria表示，筆跡可以分析性格、成長背景、與父母關係、行為模式及原因、健康和心情等，但不能看出年齡、性別、國藉等，「很多人會以為筆跡分析好像測字，但其實這不是占卜，看不到人的未來。」

有人或許會質疑，為何字跡可以發現這麼多「秘密」？Maria解釋，腦部會依據過往學習和生活的經驗，就筆劃的存度、大小、長短等，協調身體和部分的肌肉活動，而腦部亦同時進行記憶提取，比較與判斷，產生書寫內容與不同形態的字，簡單而言，寫字是由大腦控制肌肉的活動。

Maria續指，由於每個人的父母教養、成長經驗、人生轉捩點都不同，因此，他們在寫字時的思考內容、選用的字眼、字型等自然不同，人們不能控制腦中的潛意識，很多時候會被筆跡「出賣」，「這也是為什麼我們從小用一樣的copy book學寫字，但最後的字型也不會完全相同，即使雙胞胎也是如此。」

現今筆跡分析的應用非常多元化，除了協助法庭辨認簽名真偽外，亦可用於個人性格分析、招聘、職業建議、伴侶配對、子女與父母關係等方面。（曾梓洋攝）

筆、間尺、放大鏡和量角器是Maria分析筆跡時常用的工具。（曾梓洋攝）

追女仔也啱用

筆跡分析的應用非常多元化，除了協助法庭辨認簽名真偽外，亦可用於個人性格分析、職業建議、伴侶配對、子女與父母關係等方面。Maria笑言，男女朋友配對的個案有不少，「很多人想知道和另一半『夾唔夾』，亦有男士想透過字跡了解心儀女士，從而決定用甚麼方式追求對方。」

在職場角度而言，筆跡分析亦可協助企業尋找適合的求職者。Maria指，根據公司文化、職位、團隊等條件，HR對求職者的要求有所不同，「有一些公司很清楚自己需要甚麼特質的人才，希望新人可以符合公司文化，以及與原有團隊的員工個性配合。」此外，了解員工的個性亦有助僱主設計有效的方法增加員工的工作動力。

進行筆跡分析時，須使用空白的A4紙，因有任何線條及圖形的紙張均會限制寫字的自由度。（曾梓洋攝）

入行要靠師徒制

分析筆跡需要心力和時間，心細如塵絕對少不了，細緻如墨水的分佈、筆劃尾端是尖或鈍等，通通不能「走漏眼」。Maria指，分析時要注意的項目超過100個，加上不同的組合，令筆跡分析的難度和複雜性增加，「我第一次分析一整份筆跡時，足足花了40小時。」作為新手，一般可以從字的力度、大小、斜度三個特徵分析筆跡。

在香港，要成為筆跡專家可說是不太容易。Maria是英國筆跡專家公會首位華裔筆跡專家，她在2014年開始修讀英國筆跡專家公會的課程，而第一個難關就是要找一個願意收她為徒的師傅，「該公會採取師徒制，當時好多師傅都不願意收外國人，一來怕我們英文不夠好，二來又有時差問題。幸好最後有一個七十多歲的師傳願意收我，那時我每年的年假都會飛到英國『補鐘』。」

該課程共設有三個考試，包括第一年的基本分析技巧、第二年的分析筆跡與心理的關係、以及第三年的實際應用。Maria稱，整個課程的價錢視乎學生師傅的收費水平，「最少需要一個學士學位的學費（約二十多萬元）。」有意修讀的人需要具備細心的個性和良好英語水平，「大部分的研究、參考資料是英文，考試也用英文進行。」她說。

Maria指，希望透過筆跡分析，幫助客戶發現和改善自身問題，「雖然我看不到未來，但這一刻，我可以認清他們的個性、才能，知道他們有甚麼發展的可能性，令他們變得愈來愈好。」

Maria是香港唯一一個獲英國筆跡專家公會認可的筆跡專家，有興趣修讀相關課程的人士可參與她舉辦的課程。（曾梓洋攝）

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