【職業情報局】珍禽異獸生活環境要求高　異寵獸醫：好多人唔識養

除貓奴、狗奴外，愈來愈多香港人喜歡飼養異寵/珍禽異獸，例如龜、兔、天竺鼠及蛇等。這些主子健健康康當然最好，不過牠們要是得了病，其實亦實教人擔心，因為未必每一位寵物都懂得為他們看診治療，稍一不慎便可能延誤了治療的時間。 異寵獸醫姚子祥（Jason）表示，不少寵物之所以得病，其實是源於寵主以錯誤的方式飼養牠們，致令牠們的身體出現毛病，「良好的生活環境對異寵而言特別重要。」

▼即睇異寵獸醫薪酬待遇、入職情報！▼

眾所周知，香港以往是沒有獸醫這一專門科目可以修讀的（香港城市大學於2018年才開辦全港第一個獸醫課程），有意修讀人士不僅要到外國報讀，而且要求不低；要是要學習診斷及治療珍禽異獸的健康，更要特別修讀其他課程才能獲得相關資格。

從事獸醫工作超過10年的Jason，畢業於澳洲柏斯莫道克大學獸醫科，同時是澳洲及紐西蘭獸醫科學院委員會會員（特殊動物內科及外科）。Jason表示，獸醫課程約需5至6年才修畢，而視乎不同課程內容而定，畢業後可選擇執業醫治寵物，亦可繼續深造成為專科醫生，例如神經科、心臟科、內科、外科、癌症科、皮膚科、眼科、珍禽異獸等。他說：「做專科醫生一點也不容易，因要在教學醫院累積三、四年經驗，再通過考核才獲得相關資格。」

另外，除了做專科醫生，獸醫亦可以通過修讀不同課程作持續進修。以Jason為例，他第一份工作所任職的獸醫診所曾有接收異寵的個案，不過，由於他修讀的本科課程對異寵醫學知識只覆蓋很少部分，因此他期後便再特意在澳洲及紐西蘭獸醫科學院委員會考取了特殊動物內科及外科的證書，加強自己診斷及治療異寵的專業知識，並成為香港第一個考獲這證書的獸醫。他指，現時香港只有數名獸醫考獲相關資格，「那時一邊讀書一邊工作好辛苦，因為異寵的範圍很闊，要讀的內容很多。」

Jason指，香港約有600至700名執業獸醫，按他的觀察，近兩年願意從外國回流的港人獸醫減少，故市場對獸醫的需求上升。（曾梓洋攝）

寵主缺乏正確飼養知識

所謂的異寵，其實主要分為四大範疇，包括小型哺乳動物（如兔、天竺鼠、倉鼠、貂鼠、蜜袋鼯、刺蝟等）、爬蟲類（龜、蛇等）、雀鳥及野生動物。他所修讀的證書，主要是集中小型哺乳動物和爬蟲類的醫學知識，他亦指香港較常見的異寵多數為巴西龜、小型兔、天竺鼠和倉鼠。

對異寵而言，生境對牠們的健康有很大影響。Jason直言，不少寵主都沒學懂正確的飼養知識，導致寵物出現健康問題。他舉例，巴西龜需要在深水生活，水深最少有龜殼的1.5倍，讓牠有充足空間游泳，但很多寵主只提供剛過龜背的水深，加上水溫不當及細菌滋生等問題，令牠們有機會出現肺炎及上呼吸道等疾病；又如體型相當大的盾臂龜，其實牠們的運動量很高，每日需要步行40公里，但很多人寵主只讓牠們在家中散步，結果令牠們運動量不足，亦少接觸陽光而出現缺鈣的問題。

還有不少人喜歡飼養的兔子，其實兔子的牙齒是會不斷生長的，所以牠們要吃草，靠當中的纖維磨短牙齒，但若然主人餵食過多雜糧，除會令牠們因腸胃蠕動不足而生病，也會令牠們的牙齒過長，造成健康問題。

Jason為各種異寵做檢查（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

無知主人：治病靠食止痛藥

眼見寵物生病，很多時也是源於寵主的無知或忽視，Jason有時候亦非常「勞氣」，「有些主人會讓寵物服用人類用的藥物，例如當他們摸到貓狗，覺得牠們的身體很熱，似是發燒時，便給牠們服用必理痛。其實這樣胡亂吃藥，嚴重的話是會令寵物患上急性肝衰竭而死亡的，不過無論我教過多少次也好，總會有主人仍選擇這樣做。」

除了持有特殊動物內科及外科證書，Jason亦是美國中獸醫研究所國際認可獸醫針灸師。他指，針灸有效紓緩動物的痛症，令牠們在食藥以外有另一個選擇，「不少貓狗因骨頭老化出現骨刺問題，或是一些腰較長的狗種，如北京狗及小型臘腸狗等，容易出現椎間盤問題，針灸有助紓緩牠們的痛症，甚至改善步行。」

Jason（右）指，鳥、兔容易受驚，獸醫在檢查時要小心抱起，安撫牠們的情緒，以及將牠們與天敵分開。（曾梓洋攝）

見盡動物生老病死

Jason平日工作朝10晚8，下午1時至3時是手術時段，其餘時間則處理診症、執藥、照顧留院動物等，平均一天約有十多個症。除了普通檢查、絕育等，有時候也有一些突發情況，例如有動物心臟病發、被車撞倒、骨折、爆眼及胃扭轉等，「胃扭轉大多發生在大型狗隻身上，如果牠們在飲食過量後便立刻運動，便有機會造成胃部急性擴張，導致胃扭轉，阻擋血液的流通，情況嚴重的話是可以致命，要立即做手術。」

行醫十年有多，Jason見盡動物生老病死，例如有些時候，主人以為寵物只是有小毛病，但原來卻是命不久矣，「有位主人發現他的愛犬行路『麻麻哋』，以為牠是身體老化有骨刺，怎料照過X光後，才發現牠的肺部有一大片陰影，原來是末期癌症」。他也曾面對過不少認識多年的寵物突然因中暑、心臟病等意外離世，雖然他在提及牠們時的語氣雖然平淡，但仍難掩落寞的神色，「一定會傷心，始終見咗咁多年，有感情。」

Jason認為，雖然英、美、紐、澳的獸醫課程較出名，不過，城大的獸醫課程有一定認受性，而且在2019/2020學年起，開辦資助六年制獸醫學士學位課程，「課程性價比高，不存在窮人冇得讀獸醫的問題。」（曾梓洋攝）

雖然生死有命，但換轉角度來說，能把寵物從危急的狀況拯救過來，就是他在工作上找到成功感的地方，「例如，曾有一隻老狗病得很嚴重，貧血、要切腸卻又不肯吃東西，但最後卻過到關，我又遇過有寵物患了癌症，半邊腰的皮膚已經爛了，需要植皮，我還以為牠應該醫不好，怎知牠又捱過了，這些都是令我對這份工作感滿足的地方。」

Jason在分享工作日常時雖沒流露太多的個人情感，但看著他跟身旁的小貓、兔子及蛇相處時，可看得到他細心與溫柔的一面。其實寵物的壽命一般都會比他們的主人短，寵主與寵物終有要道別的一天，但在這一天來臨之前，還是盡當寵主的責任，好好地對待牠們，給予牠們最適合的照料及治療機會，這亦是獸醫這份工作所承擔著的責任吧！

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O