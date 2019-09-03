【教育創業】美國老師遙距授課！　平台推小班教學助孩童學習英語

作為國際金融中心，英語一向是香港人重視的語言之一，不少家長更願意大灑金錢栽培子女的語文能力，加強他們在社會的競爭力。 博星教育聯合創始人陳如宏（Antony）覤準香港市場，在今年七月推出首個網上真人英語補習平台，讓四至十四歲的學童只須一部平板電腦或電腦，便可足不出戶地與身在美國的英語老師互動。

Antony與另外三名合夥人合資創立博星教育，希望透過互聯網及人工智能為香港英文教育帶來顛覆式創新。（黃舒慧攝）

對香港學生來說，「補習」早已是家常便飯，不少學生甚至在星期一至五放學後都會到補習社上課，學習更多課堂知識及應試技巧。不過，傳統的補習班多由一位老師對接近二十名（甚至更多）的學生，有些補習名師更使用電視直播方式上課，所以這些師生之間的交流不算多。

陳如宏（Antony）在今年七月推出香港首個「真人即時互動小班英語授課」，全部授課者均為美國學校系統認可、平均具七年教學經驗的註冊老師，並會以一對二或一對四的小班模式教學。這種遙距課堂是專為四至十四歲的小童而設，他們只須一部iPad，便可獲身在美國的老師教授英語，方便得來亦學得有效率，「學生和家長不用舟居勞頓，節省交通時間，而且小班教學令學生與老師及學生與學生之間有更多交流，顛覆傳統的補習模式。」

每級課程約有三至四個主題，學生會收到相關的書本，另外，學校亦會派發STEM主題的課外書。（黃舒慧攝）

鼓勵多說英語

現時該平台在香港共有三十多名學生，他們在入學前會根據筆試成績及試堂表現配對，並按程度將他們分成水平相若的一組。陳如宏指，不少本地家長都有兩大訴求，希望子女可以多開口講英文，以及建立英語思考模式。他強調，平台的主要目標並非以考試成績為本，「反而是希望透過真人互動，鼓勵學生多嘗試開口講，以及加強英文閱讀理解能力。」

Antony表示，比起香港的老師，美國老師的教學風格非常正面，也強調對學生的鼓勵，「例如問學生what have you done at school today？（你今天在學校做了甚麼？）小朋友好肯講，老師會讚他們，即使講錯亦不會即時糾正，等他們講完才解釋怎樣講更好。有些家長都覺得好新奇，甚至叫老師不要常讚小朋友，怕他太囂張，哈哈。」

博星教育在美國有工作團隊進行招募及營運，陳如宏表示，不少老師都是由現職老師推薦，或是在當地的老師Facebook社群宣傳，「美國的老師主要分為三類，包括公立學校、私立學校及私人老師，他們的月薪差異頗大，在平台兼職教學，可以增加收入，如果一星期教六堂左右，一個月也賺到一千多至二千元美金（約一萬多港元）。」（受訪者授權提供）

特設拼音教學學程

為了增加學生的投入程度，課堂亦會加插小遊戲，例如多項選擇題、找不同等，學生可以搶答再解釋答案，令學習時更有趣味。此外，該公司現階段研發了九個Phonics（拼音）的發音遊戲，讓學生在課堂以外透過遊戲練習，並根據學生的正確率、完成時間、重覆錯誤率等作為評估準則，了解他們的進度。

該公司選用美國小學認可的教材進行二次研發，以適應本港學童所需。課程按難度分為二十七級，另設Phonics發音的三個等級，每級課程約有三至四個主題，例如墨西哥文化、流浪貓狗等。此外，學生亦會收到圍繞STEM主題的課外書，例如以天文學為主題的系列書籍，擴闊他們的視野。

陳如宏表示，6歲的上海女生Essie原本只可讀單字，佰在報讀該校課程約九個月後，已可以閱讀哈利波特小說的其中一些小段落，朗讀亦更流利。 （博星教育影片截圖）

「班主任」亦在場

另外，為確保孩童能專心學習，課堂亦會有一位隱藏在螢幕背後的「班主任」存在，負責照顧監察學生的課堂表現。陳如宏指，「學生不會看到他們，但如果他們看到學生一直不專心吃零食或是玩玩具，他們便會透過whatsapp麻煩家長幫忙收起玩具。」「班主任」亦會記下學生的課堂表現，以供老師參考，加強教學效果。

陳如宏續指，AI有效處理重覆性的行政工作，以及製作完善的學習進程報告，它能減輕「班主任」的工作壓力，讓他們可集中處理與學生及家長的課後溝通，而老師亦可按報告針對性改善學生學習英語的表現。

為了加強學習效能，平台現時正在科學園研究人工智能（AI）技術，當中包括人面識別功能、語音轉文字功能、深度學習及整合。現時，人面識別功能正進行試驗，預計整套技術會在2021年應用。陳如宏強調，該公司的AI技術亦是由團隊自行研發，人面識別功能並不會儲存學生的個人資料，只用作分析用途，「例如，識別學生的表情是代表開心、發呆、不明白等不同情緒，單是分析眉毛已經有二十個識別點，雖然未到100%準確，但也有90%以上，而且準確度會不斷提升。」

遙距課程採小班教學，分一對二或一對四兩種，不論程度，價錢一律為每月2080元或1592元，每月八堂。Antony說：「平均一堂（四十分鐘）260元或199元，因為我們在網上授課，沒有租金壓力，加上有足夠的師資，故能提供這個價錢。」（黃舒慧攝）

陳如宏表示，香港的私人補習市場總值達七十億美金（約五百四十六億港元），而英文補習更是首選，加上它在亞太區地位及消費水平高等因素，反映發展潛力大，「雖然香港的教育資源多，但學生卻未必接觸到最好的資源。」Antony指，不少家長向他們反映子女的改變很大，有些學生以前不喜歡補習，但現時很期待每星期的英文班，「傳統補習社最少都一對十，老師未必每個都照顧到，但一對二或一對四就沒辦法不開口。其實小朋友天性什麼都喜歡說不停，如果他們獲得老師讚賞，自然會提升對英文的興趣。」

陳如宏曾於內地教育企業工作，留意到當地着重「攻城掠地」，而不是與學生建立長久的教學關係，與其教育理念背道而馳，於是便萌生創業的念頭。（黃舒慧攝）

問及是次創業的原因，陳如宏指曾於內地教育企業工作，留意到當地着重「攻城掠地」，而不是與學生建立長久的教學關係，與其教育理念背道而馳，加上他曾在網上看到前財務司司長曾俊華以教育為主題的演講，內容指現時香港使用的課程仍是十九紀工業時代的課程，以效率為標準，將全部學生放在一班統一教授，他對此非常有共鳴，「香港老師對錯誤的零容忍度也是由此而來，但二十一世紀應注重個性化教育，我希望網上教育可以改善資源不平衡的問題，真正做到因材施教。」

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