【教育創業】美國老師遙距授課！　平台推小班教學助孩童學習英語

作為國際金融中心,英語一向是香港人重視的語言之一,不少家長更願意大灑金錢栽培子女的語文能力,加強他們在社會的競爭力。 博星教育聯合創始人陳如宏(Antony)覤準香港市場,在今年七月推出首個網上真人英語補習平台,讓四至十四歲的學童只須一部平板電腦或電腦,便可足不出戶地與身在美國的英語老師互動。

Antony與另外三名合夥人合資創立博星教育,希望透過互聯網及人工智能為香港英文教育帶來顛覆式創新。(黃舒慧攝)

對香港學生來說,「補習」早已是家常便飯,不少學生甚至在星期一至五放學後都會到補習社上課,學習更多課堂知識及應試技巧。不過,傳統的補習班多由一位老師對接近二十名(甚至更多)的學生,有些補習名師更使用電視直播方式上課,所以這些師生之間的交流不算多。

陳如宏(Antony)在今年七月推出香港首個「真人即時互動小班英語授課」,全部授課者均為美國學校系統認可、平均具七年教學經驗的註冊老師,並會以一對二或一對四的小班模式教學。這種遙距課堂是專為四至十四歲的小童而設,他們只須一部iPad,便可獲身在美國的老師教授英語,方便得來亦學得有效率,「學生和家長不用舟居勞頓,節省交通時間,而且小班教學令學生與老師及學生與學生之間有更多交流,顛覆傳統的補習模式。」

每級課程約有三至四個主題,學生會收到相關的書本,另外,學校亦會派發STEM主題的課外書。(黃舒慧攝)

鼓勵多說英語

現時該平台在香港共有三十多名學生,他們在入學前會根據筆試成績及試堂表現配對,並按程度將他們分成水平相若的一組。陳如宏指,不少本地家長都有兩大訴求,希望子女可以多開口講英文,以及建立英語思考模式。他強調,平台的主要目標並非以考試成績為本,「反而是希望透過真人互動,鼓勵學生多嘗試開口講,以及加強英文閱讀理解能力。」

Antony表示,比起香港的老師,美國老師的教學風格非常正面,也強調對學生的鼓勵,「例如問學生what have you done at school today?(你今天在學校做了甚麼?)小朋友好肯講,老師會讚他們,即使講錯亦不會即時糾正,等他們講完才解釋怎樣講更好。有些家長都覺得好新奇,甚至叫老師不要常讚小朋友,怕他太囂張,哈哈。」

博星教育在美國有工作團隊進行招募及營運,陳如宏表示,不少老師都是由現職老師推薦,或是在當地的老師Facebook社群宣傳,「美國的老師主要分為三類,包括公立學校、私立學校及私人老師,他們的月薪差異頗大,在平台兼職教學,可以增加收入,如果一星期教六堂左右,一個月也賺到一千多至二千元美金(約一萬多港元)。」(受訪者授權提供)

特設拼音教學學程

為了增加學生的投入程度,課堂亦會加插小遊戲,例如多項選擇題、找不同等,學生可以搶答再解釋答案,令學習時更有趣味。此外,該公司現階段研發了九個Phonics(拼音)的發音遊戲,讓學生在課堂以外透過遊戲練習,並根據學生的正確率、完成時間、重覆錯誤率等作為評估準則,了解他們的進度。

該公司選用美國小學認可的教材進行二次研發,以適應本港學童所需。課程按難度分為二十七級,另設Phonics發音的三個等級,每級課程約有三至四個主題,例如墨西哥文化、流浪貓狗等。此外,學生亦會收到圍繞STEM主題的課外書,例如以天文學為主題的系列書籍,擴闊他們的視野。

陳如宏表示,6歲的上海女生Essie原本只可讀單字,佰在報讀該校課程約九個月後,已可以閱讀哈利波特小說的其中一些小段落,朗讀亦更流利。 (博星教育影片截圖)

「班主任」亦在場

另外,為確保孩童能專心學習,課堂亦會有一位隱藏在螢幕背後的「班主任」存在,負責照顧監察學生的課堂表現。陳如宏指,「學生不會看到他們,但如果他們看到學生一直不專心吃零食或是玩玩具,他們便會透過whatsapp麻煩家長幫忙收起玩具。」「班主任」亦會記下學生的課堂表現,以供老師參考,加強教學效果。

陳如宏續指,AI有效處理重覆性的行政工作,以及製作完善的學習進程報告,它能減輕「班主任」的工作壓力,讓他們可集中處理與學生及家長的課後溝通,而老師亦可按報告針對性改善學生學習英語的表現。

為了加強學習效能,平台現時正在科學園研究人工智能(AI)技術,當中包括人面識別功能、語音轉文字功能、深度學習及整合。現時,人面識別功能正進行試驗,預計整套技術會在2021年應用。陳如宏強調,該公司的AI技術亦是由團隊自行研發,人面識別功能並不會儲存學生的個人資料,只用作分析用途,「例如,識別學生的表情是代表開心、發呆、不明白等不同情緒,單是分析眉毛已經有二十個識別點,雖然未到100%準確,但也有90%以上,而且準確度會不斷提升。」

遙距課程採小班教學,分一對二或一對四兩種,不論程度,價錢一律為每月2080元或1592元,每月八堂。Antony說:「平均一堂(四十分鐘)260元或199元,因為我們在網上授課,沒有租金壓力,加上有足夠的師資,故能提供這個價錢。」(黃舒慧攝)

陳如宏表示,香港的私人補習市場總值達七十億美金(約五百四十六億港元),而英文補習更是首選,加上它在亞太區地位及消費水平高等因素,反映發展潛力大,「雖然香港的教育資源多,但學生卻未必接觸到最好的資源。」Antony指,不少家長向他們反映子女的改變很大,有些學生以前不喜歡補習,但現時很期待每星期的英文班,「傳統補習社最少都一對十,老師未必每個都照顧到,但一對二或一對四就沒辦法不開口。其實小朋友天性什麼都喜歡說不停,如果他們獲得老師讚賞,自然會提升對英文的興趣。」

陳如宏曾於內地教育企業工作,留意到當地着重「攻城掠地」,而不是與學生建立長久的教學關係,與其教育理念背道而馳,於是便萌生創業的念頭。(黃舒慧攝)

問及是次創業的原因,陳如宏指曾於內地教育企業工作,留意到當地着重「攻城掠地」,而不是與學生建立長久的教學關係,與其教育理念背道而馳,加上他曾在網上看到前財務司司長曾俊華以教育為主題的演講,內容指現時香港使用的課程仍是十九紀工業時代的課程,以效率為標準,將全部學生放在一班統一教授,他對此非常有共鳴,「香港老師對錯誤的零容忍度也是由此而來,但二十一世紀應注重個性化教育,我希望網上教育可以改善資源不平衡的問題,真正做到因材施教。」

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O