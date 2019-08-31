【職業情報局】改善書寫習慣意義何在？　筆跡專家：性格亦會改變

在數碼化時代，不論工作、日常溝通等也是靠手機打字或語音輸入，想想看，你上一次執筆寫字是甚麼時候呢？ 其實，除了用作溝通、記事外，親手寫的文字更潛藏人的潛意識。英國筆跡專家公會首位華裔筆跡專家林婉雯（Maria）指，筆跡可分析性格、成長背景、與父母關係、行為模式及原因、健康和心情等，而透過書寫療法，大家更可慢慢調整及改變自己的性格缺點，有助促進人際關係。

很多人以為筆跡分析像是占卜，但Maria強調它只能做到分析性格、成長背景及行為模式等的程度，卻看不到人的未來。（曾梓洋攝）

現今筆跡分析的應用非常多元化，除了協助法庭辨認簽名真偽外，亦可用於個人性格分析、招聘、職業建議、伴侶配對、子女與父母關係等方面。

Maria曾為一名貌似胡歌加王嘉爾的年青男士做筆跡分析，字跡反映了他是一個分析力強、勤力、有想法的人，工作上可說是非常優秀，不過，他有一個弱點，就是在人際關係上欠缺觸覺。她笑指，那位男士告訴他，在冬天時，有一位女同事將一枝潤唇膏塞在他的西裝口袋，「明眼人都估到女生對他有意思，但他只覺對方很奇怪，要同事跟他解釋才明白。」

分析筆跡需要心力和時間，心細如塵絕對少不了，細緻如墨水的分佈、筆劃尾端是尖或鈍等，通通不能「走漏眼」（曾梓洋攝）

筆跡分析個案：人際關係欠觸覺 靚仔不解風情

那位男士的字原本較長和窄、力度大、文字集中在紙上的中間位置，就像海上的孤島一樣。為了幫助他改善人際關係，Maria利用書寫療法，建議該男士練習寫O字和不同線條，「令佢寫字闊身啲，margin（頁邊空白）短啲。」一開始，該男士經常忘記練習，之後不斷提醒才有改善，經過三個月後，他表示身邊的朋友指他說話時比以前柔和了，反映治療慢慢出現效果。

另外，Maria曾接過另一個個案，有一間公司的兩位組長（team head）經常發生爭執，由於兩人都「做到嘢」，老闆希望可以和平處理。 她指，其中一個組長的字跡的中區域比較大，代表著重人事關係，而另一位則是上及下區域比較，代表著重制度問題，「二人看重的東西不同，自然容易引起紛爭。為了改善問題，應避免二人單獨合作及討論項目，其他同事的加入可當作潤滑劑。」

Maria指，希望透過筆跡分析，幫助客戶發現和改善自身問題，「雖然我看不到未來，但這一刻，我可以認清他們的個性、才能，知道他們有甚麼發展的可能性，令他們變得愈來愈好。」（曾梓洋攝）

筆跡分析的簡單技巧

Maria亦分享了筆跡分析的簡單技巧。進行分析時，須使用空白的A4紙，因有任何線條及圖形的紙張均會限制寫字的自由度。作為新手，一般可以從字的力度、大小、斜度三個特徵分析筆跡。

【力度：適中力度為最佳】

大力：對人對事都非常投入，一旦喜歡就會「瞓身」做

輕力：著重當刻的感覺，易受朋友影響

【大小：以１厘米為標準】

大於１厘米：外向、希望吸引別人的目光

小於１厘米：關注內心的感覺，感情細膩，觀察力強

【斜度：字體正中最好】

正中：獨立冷靜

傾左：慢熱，喜歡保留個人空間

傾右：外向主動

以下有5個字跡分析，看看Maria解說不同字跡分別代表甚麼個性：（按圖了解）

字體大，性格外向，以感覺行先，但字體同時向左傾，表示人與人相處有一定距離，出現矛盾。Maria估計，筆跡主人在參與活動時，一開始會熱絡地認識新朋友，但會突然抽離情緒，到一旁冷靜自己。原因則需更多字跡分析才可說明。另外，字跡收筆鈍，字體長，即為人緊張結果。(梁啟敏攝)

除了平日寫的文字，簽名也可以用作分析。不過，Maria表示，由於簽名字數少，可以看出的特徵不多，加上簽名大多經過設計，大部分包含個人理想，未必可完全反映真實性格。她認為，最好的簽名要夠清晰，代表沒有東西要遮掩，「有人會覺得這樣和平日寫名相似，其實用最接近本身的字跡簽名，可以減少被冒簽的機會，因為不論力度、斜度、大小等都有一致性，別人很難學。」

其他需要留意的簽名特徵：（按圖了解）

1. 【夠清晰】代表沒有東西要遮掩（梁啟敏攝）

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