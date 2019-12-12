【打工仔日常】脂肪就是我的KPI！精神科醫生：工作太認真會變肥

有些人工作能力很好，不管公務有多繁忙都能一一處理，抗壓性極優。不過，精神科醫生陳嬿伊卻認為「抗壓性高的上班族，反而容易導致生病和身體發胖」！ 這件事讓不少人驚訝，原來不只是生氣、睡眠不足，就連工作認真、辦事效率高，也是變胖的成因？

工作能力優秀的上班族，對自己的工作要求很高、態度認真，雖然這類人普遍抗壓能力被認為比較好，但也因為這樣導致生病、變胖。（《非凡浪漫》（Isn't It Romantic）劇照）

陳嬿伊醫生是臨床經驗豐富的精神科醫生，除了診治有心理疾病的患者之外，更有撰寫與心理健康有關的書刊和專欄。她的其中一本書《心好累：抗壓力太強反而會生病》中指出，工作能力優秀的上班族，對自己的工作要求很高、態度認真，雖然這類人普遍抗壓能力被認為比較好，但也因為這樣導致生病、變胖。

職場上除了自己對自己負責，還有許多人情債或是上司的期待等等也是壓力來源（《末生》劇照）

要做好公務，要承擔的壓力其實不少，職場上除了自己對自己負責，還有許多人情債或是上司的期待…等等，要把每件事處理的周全，其實是非常累人的，不知不覺也會累積許多心理壓力。而這些壓力其實在無形中，影響著人的生理和心理變化。這些壓力是一點一滴的累積，變化也是一點一滴的改變，通常人都不會感知得到。

正因為一般人難以察覺自己的心理壓力隨著時間慢慢越滾越大，習慣面對壓力、與壓力對抗的「高抗壓性」上班族，更不會發覺自己的心理異樣。

▼▼因此陳醫生提醒讀者要懂得「適時放過自己」，並教導讀者如何簡單檢測自己有沒有被壓力壓垮（按圖放大看看檢測內容）▼▼

+ 4 + 3 + 2

陳醫生呼籲，若出現以上的徵兆，就代表你面對的壓力過多，特別是出現第 1、2、4 點等生理失調的症狀，更代表累積的壓力開始超過生理負荷。她也強調，這種生理負荷過大的狀況一定要看醫生才能好好解決，不能明知出事卻仍然選擇將自己的生命「燃燒殆盡」，要找到合適的方法去放過自己。

不能明知出事卻仍然選擇將自己的生命「燃燒殆盡」，要找到合適的方法去放過自己。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

心理健康確實需要關注，這些問題並不是旁人觀察就能輕易發現，而是應該要適時監測和審視自己。心理疾病雖然常見，但是絕不能有「過些日子會自己好」的想法，這樣只會導致病入膏肓。就算多麼熱愛工作的人，身體被擊垮，有再高的辦事能力也表現不了，大家真的要好好注意自己！

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