【MPF】強積金唔夠退休？　專家：可靠提高供款及提升回報補足

很多打工仔戲稱強積金為「強姦金」，認為強積金實行後，回報率不理想，又被質疑行政費高，令中介金融機構成為最大得益者，與原本希望打工仔享有退休保障的原意背道而馳。不過，有MPF專家指，要靠強積金補足退休金，其實有兩個辦法，一是提高供款，二是提升回報。 文：梁世傑

積金局會每隔三個月會於公布一些強積金統計數據，例如每季供款及賺蝕情況，與及強積金整體的年均回報。自強積金2000年12月開始至2019年9月，強積金整體年均回報是3.6%。一般人都認為強積金收費高、回報低，不能單靠強積金退休。

要審視一般人的觀點是否正確，我們可以將3.6%回報放進積金局的「強積金累算權益計算機」計算一下：

是1萬元月薪按4%增長率與及4%通脹率，65歲的強積金結餘的折現值是47萬元，即月薪的47倍。（梁世傑提供）

計算的結果是1萬元月薪按4%增長率與及4%通脹率，65歲的強積金結餘的折現值是47萬元，即月薪的47倍。按經濟合作暨發展組織（OECD）的統計（見此報告第155頁），退休前的收入與退休前後開支的比率平均為60%左右，退休儲蓄目標與退休前月薪比例為167倍（見前文）。因此，3.6%回報的強積金只能提供（470000/167=）28%或大約三分之一的退休金需要。

要靠強積金補足另外三分之二的退休金，有兩個辦法：一是提高供款，二是提升回報。

方法一：提高強積金供款

一些福利較好的機構，除了法例規定的5%僱主加5%僱員強制性供款之外，亦會為僱員提供自願性供款。僱主的自願性供款通常按僱員的年資而定，又或者如果僱員肯作自願性供款，僱主亦作配對。這類自願性供款五花百門，例如2000年後入職、以公積金取代了長俸的公務員，3年年資已有15%的政府僱主的供款（見此），可看成5%的強制性加10%自願性供款。而年資有三四十年的話，應該可以取得平均20%的政府僱主供款。如果公務員自己肯額外儲起10%月薪，3.6%的年均回報在僱主20%加僱員5%加自己額外10%=35%的合計供款儲蓄下，已等於退休金所需的167倍月薪，見下圖。

如果公務員自己肯額外儲起10%月薪，3.6%的年均回報在僱主20%加僱員5%加自己額外10%=35%的合計供款儲蓄下，已等於退休金所需的167倍月薪。（梁世傑提供）

公務員的公營僱主特高的自願性供款是特殊例子，正常私營僱主的自願性供款大概是10%左右。如果想追上167倍月薪的退休儲蓄，僱員便要自行多儲15%，令合計供款儲蓄達35%，可行方法是儲起年終花紅及雙糧。除非僱主及僱員的自願性供款是有配對規定，否則這些僱員自願性儲蓄不一定要放進強積金，其他投資可以更有彈性及更多選擇。但如果受可扣稅自願性供款吸引，不介意供款被可扣稅規定鎖死至65歲才能提取，那麼可考慮放進收費低些及回報高些的強積金計劃，不須跟隨僱主所選的強積金計劃。

二．提高強積金回報

公務員的待遇比很多私營公司好，而有僱主提供自願性供款的私營公司為數不多，主流僱主只滿足強制性供款的最低要求便算。此外，高薪人士受強積金最高入息所影響，僱主加僱員的供款只有強制性的3000元上限。更甚者，假若現時已是「月光族」的一員，根本沒有多餘金錢能儲起作退休儲蓄的話，要有167倍月薪的退休儲蓄，便只能透過提高強積金回報。

假設沒有供款上限，65歲開始退休的人士使用在職時10%的強制性供款，在3.6%的年均回報下，只能用到72歲或7年。（梁世傑提供）

假設沒有供款上限，65歲開始退休的人士使用在職時10%的強制性供款，在3.6%的年均回報下，只能用到72歲或7年（見上圖）。一些十分保守的人士，如果在職時只選擇投資於保守基金或保證基金，年均回報大約是2%以下，強制性供款在5年內或70歲前便用完。

要強制性供款能支持至現時香港整體的88歲平均壽命，需要的年均回報是8.5%；再者，如果希望百年歸老的話，需要的年均回報則是10%以上（見上圖）。

參考積金局的統計數據（見下），在各種成份基金之中，年均回報最高的是股票基金，但亦只有4.5%，遠遠未能達到單靠強積金退休的8.5%回報水平。

在各種成份基金之中，年均回報最高的是股票基金，但亦只有4.5%。（取自《強積金計劃統計摘要2019年9月》）

是否就此對強積金絕望？

筆者認為未必，因為近年出現了一些新穎的資產配置投資方法，用於強積金的環境亦有機會達到8%以上的年均回報。所以，月光族亦有一絲希望可以單靠強積金退休，關鍵視乎自己能否調整對強積金的負面心理，繼而好好管理強積金，以提升強積金的投資回報。

專頁：MPFDIY

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