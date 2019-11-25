【理財】掌管財富靠直覺、天才波難成事　6種方法助建立財務知識

香港的基礎教育並沒有涵蓋理財及投資的課程，如非在中學及大學選修相關科目，很多人連基本的理財知識也沒有。可是，在現實生活中，金融及理財知識可說是不可或缺，不論是儲蓄、省錢、投資、借貸等事宜都要具備一定的知識。

金融及理財知識對於建立財富有非常關鍵的作用，因此不要因為懶惰而拒絕學習相關知識。（GettyImages/VCG）

不少打工仔不懂得理財，兼且有不良的財務習慣，例如每月花光收入、不斷「碌」信用卡、跟風投資、沒有應急現金等等。即使沒有以上問題的人，他們也可能只懂儲蓄現金，卻不知有什麼方法為資金增值。

增加金融及理財知識，以及建立財務概念，可以幫助你做出更明智的理財選擇。具有財務知識意味著你對以下幾個核心領域有了解：

． 預算和設定財務目標 ．支付賬單和省錢 ．貸款基礎 ．信用卡和信用評分 ．投資方式、股票市場、強積金等

如果你一直沒有學習財務知識，現在開始也不會太遲。你可以參考以的方法：（按圖了解）

+ 3 + 2

一旦你學習了金融知識，你不再只掌控金錢，而是掌握了個人財務狀況。 這可以使你對自己如何運用金錢更有信心，你對理財的態度也會改變。

（資料來源：Ladders)

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