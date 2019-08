【開會技巧】老土開場白有礙溝通！　掌握4大竅門提升會議效率

「你好嗎?」、「最近怎樣?」這些老土的開場白,會讓人有一種例行公事的感覺,亦讓人覺得這只是客套說話,並不是真心想與對方建立有意義的連結或交換有用的訊息。以下會教大家一個「有效、有營養」的開白對話要包含甚麼元素,以及可以怎樣創造這些話題。那開會時,就不怕大家未開先瞓吧?

有效的閒聊應該符合 ACT 原則,甚麼是ACT原則?

A(authenticity)指的是真實性;

C(connection)則是連結;

T(There’s a topic that will give them "Taste" of who you are)是讓人了解你是誰的話題。