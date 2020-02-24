【裁員】月薪僱員怎計算遣遣散費金額？　一文教你相關計算方法

因新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，多個行業受到衝擊，近日出現不同企業的裁員消息，當中包括香港航空、實惠、莎莎、皇悅酒店集團等等，不少打工仔被打爛飯碗。 除了忙著找新工作，被解僱的打工仔亦要小心計算遣散費或長期服務金的款額，保障個人權益。

據《僱傭條例》「簡明指南」第十一章指，「月薪僱員」和「日薪及件薪僱員」的遣散費及長期服務金計算方法並不相同，下文將根據不同情況講解相關計算方式。

計算遣散費及長期服務金的4個注意事項：（按圖了解）

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1.月薪僱員

要注意的是，遣散費及長期服務金的款額上限為$22,500的三分之二，即$15,000，所以遣散費及長期服務金的計算方法如下：

最後一個月的工資 × 2/3 × 可追溯的服務年資

即是說，假設一位僱員受聘5年，而他的月薪為$28,000，由於月薪已超出《僱傭條例》所定明的最後一個月工資上限$22,500，因此只會用$22,500計算，而他的遣散費或長期服務金是：

$22,500 × 2/3 × 5年＝$75,000

2.日薪或件薪僱員

以日薪或件薪出糧的僱員，他們的遣散費及長期服務金的計算方法：

僱員最後工作的30個正常工作日中由僱員選任何18天工資 ÷ 緊接其合約的終止日期前12個月的平均工資計算 × 可追溯的服務年資 （未足1年的服務年期則按比例計算）

同樣地，日薪或件薪出糧的僱員，他們的遣散費或長期服務金的款額上限亦是$22,500的三分之二，即$15,000。

假設，有日薪出糧僱員在公司工作2年後被解僱，他在最後工作的30個正常工作日中選出了薪金最高的18天工資，每天為$1,000，即他的遣散費會是：

$1,000 × 18天 × 2年 = $36,000

此外，如僱員的僱傭合約是以代通知金的方式終止，僱員可選擇以緊接有關代通知金計至該日為止的日期前12個月的平均工資計算。

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3.僱員可追溯的服務年資

要追溯服務年資有沒有限制，是要按僱員被終止僱傭合約的時間而定：

所有體力勞動僱員及在1990年6月8日前12個月，平均月薪不超過$15,000的非體力勞動僱員，如終止僱傭合約的有關日期是在2004年10月1日或以後，可追溯全部的服務年資。

而在1990年6月8日前12個月平均月薪超過$15,000的非體力勞動僱員，其服務年資可追溯至1980年。不過得留意，由於《僱傭條例》訂明，如終止僱傭合約的有關日期是在2003年10月1日或以後，僱員可得的遣散費/長期服務金的最高款額為$390,000。

假設一位非體力勞動的僱員在2013年2月3日入職，他的月薪為$20,000，並在今年2月2日遭解僱，那麼他可追溯全部的服務年資，即：

$20,000 × 2/3 × 7年 ＝$93,334

4.支付遣散費

僱員如要追討遣散費，須在解僱或被停工後3個月內，以書面形式向僱主發出申索遣散費的通知，而僱主必須在收到僱員以書面發出申索遣散費通知後的2個月內，支付遣散費。

（資料來源：勞工處）

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