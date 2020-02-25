【武漢肺炎】僱員可否拒絕放無薪假？　被放假時應提出的4個權益

市道差，被老闆安排放無薪假時可否拒絕？可以，有相關勞工法例保障僱員。 非常時期，公司生意差少不免會放無薪假。如果老闆一向對員工好，那僱員與公司共渡時艱也很合理。只不過認清自己的相關權利也無壞。被要求放無薪假時，如有需要，可採取以下三步保障自己權益。

放無薪假時宜仔細與僱主商討細節。(unsplash/headwayio)

3步保障僱員權益（按圖放大）

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1. 拒絕無薪假

月薪僱員有權向僱主拒絕無薪假，而僱主需要照出完整月薪。

根據立法會文件CB(2)1949/02-03(01)號，政府回答議員時，曾表示如僱主和僱員之間的僱傭合約以固定月薪計算報酬，僱主須先得到僱員的同意，才可作出無薪假期的安排。

至於日薪員工則不受此保障，因為僱主有權不編排日薪員工返工。不過，如停工日子超過連續26星期三份一或4星期一半以上，員工可視作被裁員，可追討解僱及年資補償。

僱員可透過拒絕放取無薪假通知書清晰地向僱主提出反對。範本可參考職工盟(HKCTU)臉書。

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2. 爭取日後補償

有公司向僱員提出無薪假要求時，要求員工簽署同意書放棄日後追討補償。如僱員看見「我願意放棄日後追討權利」等條文時，必須慎重考慮清楚。有需要可尋求工會協助，團結同事與與僱主協商經濟好轉時補償員工。

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3. 商討條文

放無薪假時必須仔細與僱主商討條文，並以書面文件證明，以保障雙方。待商討的事項包括：法定假日的安排、秘撈權、補償細節及放無薪假的期限等。

以下將細述以上4個事項，讓讀者了解僱員放無薪假時應有的權益。

4個僱員放無薪假時應有的權益（按圖放大）

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1. 法定假日的安排

如無薪假期間有法定假日，僱主需補回薪金或結束無薪假後補假。

根據《僱傭條例》 第17條 【休息日的給予】，僱員除有權享有法定假日、另定假日或代替假日外，尚有權享有休息日。如無薪假橫跨法定假日，則被視為無薪假，故應在無薪假完結後補回該假期。

未來兩個法定假日為清明節（4月4日）及勞動節（5月1日）。

2. 「秘撈」權

大部分僱傭合約限制了員工兼職工作的權利。非常時期，僱員被停工時，可向僱主要求放寬限制，以返兼職賺取收入過活。

3. 補償

僱員可以向僱主爭取，如盈利回復一定程度時，以有薪假、特別津貼或花紅等形式補償僱員無薪假的損失。當然，協議後請僱主書面作實。

4. 期限

不要同意無限期放無薪假的安排。如上所述，停工超過連續26星期三份一或4星期一半以上，員工可追討解僱及年資補償。應與僱主商討無薪假的日數，例如是一星期或兩星期。平衡你的收入，公司又尚有營運資金，不至於倒閉。這也許是非常時期中保住工作的可持續發展方法。

雙贏方案？

團結就是力量，與同事合作與公司商討權益，最理想當然是找出艱難時期的雙贏方法。

資料來源：職工盟，勞工處

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