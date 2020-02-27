【筍工】HKTVmall招聘MT　月薪32k　大學畢業持2年工作經驗可申請

職場
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本地網上購物平台HKTVmall前日（24日）在Facebook專頁發文，指近日網購訂單激增，各部門工作量上升，因此決定招募管理實習生（Management Trainee，簡稱MT）加入團隊，月薪更達32,000元，不少網民留言表示有興趣。

新型冠狀病毒疫情持續未止，致很多行業的企業都得苦撐，甚至需以要求員工放無薪假、減薪、停工甚至裁員等方式艱苦經營。但一邊有危另一邊就有機，當市民減少外出時，網購行業的生意卻逆市向上，營業額不跌反升，忙得不可開交。

本地網上購物平台HKTVmall前日（24日）在Facebook專頁發文，指近日網購訂單激增，各部門工作量上升，因此決定招募管理實習生（Management Trainee，簡稱MT）加入團隊，月薪高達32,000元，使不少網民留言表示有興趣應徵。

HKTVmall在其Facebook專頁指，「近期網購訂單激增，個個部門都做到踢哂腳，有見及此，老闆決定請更多腦袋、更多精英、更多未來棟樑加入我地（哋）嘅團隊」。

HKTV的MT計劃內容（按圖了解）：

據相關招聘廣告顯示，HKTV的MT計劃共有四個階段，包括：

．12至18個月的工作崗位輪換，例如商戶關係、市場行銷、商店運營、用戶體驗、客戶服務、金融、企業傳播等部門、

．1至3個月的影子培訓

．3至5個月在理想職位處理特定專案等，總共為期約18至24個月，

．完成後便有機會晉升為管理階層。

HKTV MT入職條件（按圖了解）

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至於MT的入職條件包括：具有2年以下工作經驗的大學畢業生、有志在電子商務行業建立長期職業生涯、有非凡的耐力和勇氣面對新挑戰、思想開放、良好的團隊精神及良好中英文講寫能力等。

HKTV MT人工及福利（按圖了解）

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福利待遇

HKTV MT崗位的人工及福利相當吸引，除了月薪達32,000元外，亦提供16天年假、結婚假、考試假、1天生日假等假期、教育津貼、牙科福利，總部亦配備食堂、休閒區、健身房和遊戲室。

不過，招聘廣告中亦提醒，零售業是一個7（天）x 24（小時）的業務，線上零售更是7（天）x 24（小時）x 60（分鐘）的工作環境，可謂全年無休，「這裏沒有工作與生活平衡，但我們拚命工作，拚命玩！」

此崗位的截止申請日期為2020年3月23日，若打工仔符合以上入職要求，又有興趣加入電商行業，不妨可以參考。

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