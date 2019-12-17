【職場技巧】嗌贏場交但輸關係　教你5個秘訣 　高EQ化解衝突

在職場工作，意見不合是平常不過的事，不同背景及職位的人各有考量點，能夠與人順利愉快地合作並非易事。學會高情商（EQ）處理衝突是一門大學問，這不但影響你與同事之間的關係，很多時候，亦是上司評核你的準則之一。

如何處理衝突可以反映一個人的情商。（GettyImages/VCG）

不論是公司內部，或是與客戶商討合作，當雙方意見、立場和利益不同時，便很容易發生衝突。有些人為了「嗌贏場交」，會在衝突中大大聲堅持自己的決定，或是憤怒地拍枱宣洩不滿，即使最後達成目的，其實也會傷害雙方的關係，甚至帶來其他方面的負面影響。

相反，高情商（EQ）的人知道如何控制自己的情緒和言語，避免因一時衝動犯下錯誤，導致不歡而散的結果。

衝突中應避免的5個錯誤：（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

【錯誤1：以刻薄的方式說實話】

如果你的同事常常在辦公室大聲說話和聊天，令你感到非常困擾，當你的忍耐力達到臨界點時，你可能會想當著對方的面，告訴他是多麼自私。

很多人都以為，當決定要說真話的時候，你已經放棄了維持人際關係的和諧，事實上，說真話不一定會破壞關係，關鍵在於如何表達。人們不會因為事實而覺得受傷害，但他們會因為你背後的惡意而覺得受傷甚至被攻擊。

【錯誤2：堅持己見，拒絕聆聽】

當有人對你非常關心的話題持相反的觀點時，人類的自然反應就是防禦，可是，當我們讓受到威脅的感覺凌駕一切時，容易帶來兩敗俱傷的結果。

要訓練自己不被受威脅的感覺掌控，你可以建立一個機制，當你與人持相反觀點時，先問為什麼，並代入對方的角色思考。說服別人的最好辦法就是用耳朵聆聽，當對方覺得被了解，便會變得更加樂於傾聽你的聲音。

【錯誤3：因自己的不幸而責備他人】

如果上司告訴你打算提拔你，可是最後升職的人變成了另一位同事，你感到被背叛和憤怒，認為上司需要負上全責。

當我們感到受到威脅時，很容易會透過責備別人來放大負面情緒。這個時候，你需要跳出「受害者」的角色，了解事情的背後原因。如果一味氣沖沖地指責對方，只會令場面難看。因此，除了別人的責任，亦應檢示自己的不足。

【錯誤4：流於宣洩情緒】

當試圖解決與另一個人的衝突時，堅持以事實辯論非常重要。你們很有可能以完全不同的方式看待事物，但是在對話時應以事實為基礎，不應只流於宣洩情緒，甚至人身攻擊，堅持對事不對人，否則會令衝突更難落幕。

【錯誤5：拒絕道歉和原諒】

如果無可避免地發生衝突，要學懂道歉和原諒對方。雙方在情緒激動時，很容易因說錯話而傷害別人的感情，因此，除了向對方為自己的言行道歉，亦應原諒對方，否則大家因為面子問題而令怨恨加深，只會阻礙事情取得任何改進。

（資料來源：Ladders,Entrepreneur,the balance careers）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O