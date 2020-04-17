【理財】戒除過度消費才能有效儲錢　即睇10個等級預防使凸絕招！

儲蓄是掌握理財技巧的基本，偏偏很多人卻無法管理消費欲望，甚至常常「使凸」，成為毫無儲蓄的月光族甚至欠下卡數或債項。 以下所提出的10個程度的「預防使凸絕招」，應有助限制你的購物欲，為日後的理財大計作好準備。

活在當下是重要，但如只懂着眼於目前，完全忽略了未來的人生，日後你便會發現自己在生活中的選擇會變得越來越少。（Shutterstock）

有些打工仔不是不想學習儲蓄、投資及制定財務預算等理財計劃，只是就連第一步拿出少許剩餘收入來存起或投資都做不到。過度且無節制地消費，是令他們無法擺脫月光人生的原因。

以下預防過度消費的10大絕招不算是甚麼理財或儲蓄高招，但對經常消費到大失預算（甚至是根本沒有預算）的人來說應十分有用，最低限度，有了這些絕招，你從此就可跟「兩袖清風褲袋穿窿」的人生說再見。

預防使凸10大絕招（按圖了解）：

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Level 1：自律

純粹靠意志去約束自己用錢，是成本最低亦是最易入手的方法。若只需這程度已能停止使凸狀況，恭喜你，你已圓滿得道可以下山；若你覺得「靠自律限制使錢」等同廢話，也行，以下還有9個Level在等着你。

Leve 2：多用大額鈔票

「使凸」有時是源於你對每一分一毫的價值毫無概念，總之「有嚿錢使畀自己就得」，特別是手執零碎卻大量的金錢時，感覺更甚。

曾有研究指，人們如持有面額較大的現金時，在消費時是會較為謹慎，所以不妨用1張500元鈔票代替銀包內的10張50元鈔票，說不定能降低你的消費意欲。

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Level 3：預設消費清單

突發性的消費最易令人「理財出軌」，要避免鍾意就買、開心買唔開心又買或買完才想是否需要，建議以每一天為單位預設一張消費清單，然後要求自己只能對所列出的項目付錢，至於額外的東西就一概不買，讓無謂的使費從此在生活絕蹤。

嫌Level 3就這樣麻煩？不，就是要你麻煩自己，因為使凸往往是由於太過方便導致。（Glenn Carstens-Peters / Unsplash）

Level 4：享樂時只用禮券消費

在「生活以上，發達未滿」的狀況下，隨便抽一千幾百元來獎勵自己對很多人來說不難，但這亦很可能是養成無節制消費心態的開始。嘗試在享樂或獎勵自己時，只用禮券或現金券等金錢代替品來消費，會較易阻止自己手痕「使大咗」。

Level 5：專設消費戶口

當出糧、儲蓄、享樂、買樓預算及畀家用等的理財項目的資金都只由一個戶口處理，金額自然易亂，管理財富的過程自然複雜。嘗試為各個用錢的項目開設銀行戶口（其中一個是享樂專用），並妥善地分配相應的金額，便可做到「有幾多使幾多」的境界。

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Level 6：設定消費限額

電子消費容易予人有「無限金錢」的假象，打機卡關就課金、見到靚裙就買，總之想買就買到，好不方便。不過越是方便，越是代表難節制，要提防過度的電子消費，最好還是在帳戶上預計消費限額或提示，提醒自己何時該停手。

以下是iPhone及Android手機用戶設定帳戶消費限額方法：

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Level 7：停用八達通自動增值服務

Level 6的管理電子消費只是基本，若要進一步限制過度電子消費，好應多做一步 – 停止使用八達通的自動增值服務。的確，這服務是很方便的，但當八達通變成一張恍如隨時都有錢可用的工具時，你就會很容易受到突發性消費的誘惑。

取消使用八達通自動增值服務步驟（按圖了解）：

+ 2

Level 8：避免使用信用卡

若「使凸」已成常態，讓你已成月光族族人，或許你要用Level 8的這招來大力度地封鎖自己的消費欲望。的確，懂理財的人會鼓勵大家善加利用各種信用卡優惠和獎賞去消費，但不好意思，對往績不佳的你來說，這些優惠只會助長你過度消費的陋習，唯有跟信用卡分手，你才能重獲新生。

Level 9：增加定期儲蓄及投資金額

以上8個等級的絕招都是從「管理消費習慣」入手，如成效未如理想，便得從源頭入手，「cut水喉」減少可使用的金額。除基本的生活使費外，把其他金錢用在定期儲蓄或投資上，可在你心癢癢想使錢時成為你無法立即提取金錢的一道閘門。

Level 10：拜託父母/長輩幫忙

當去到萬念俱灰，儲錢進度長期徘徊於「零」時，這個最後絕招便不得不用。明白，這招很老土，也無法為財富作任何增值，長遠使用也只會「蝕通脹」，不過比起「一個崩」都儲不到，蝕住儲總算是聊勝於無的做法。

建議只拜託父母或有同等份量的長輩幫忙，然後每月將收入的一部份交由他們儲起來。想用錢？但你好意思跟父母說要打破承諾，拿錢出來亂花費嗎？（這也是只拜託父母而不找伴侶和兄弟姊妹幫忙的原來，怕他們會耳仔軟呀！）

有媽的孩子像個寶，若然戒亂使錢真的能把你的人生擊倒，那不如找父母幫忙吧！（Shutterstock）

早點起步 累積更多

一提起理財、儲蓄、投資，很多年輕打工仔第一個反應就是：「有錢先得㗎…」。說實話，不少人是明知放縱享樂即代表儲不到錢，但當工作與生活遇到不如意時，往往只能藉消費來𠱁自己開心。

明白每個人的生活都有壓力，只是還是溫馨提示大家一聲：要在當下與未來的人生之間取得平衡吧，否則今天不快樂的你用錢換來開心了，但未來卻因儲蓄不夠而有更大的擔憂，如此一來，今天的小確幸便是明日無法獲得幸福的原因了。

無人能保證明天的社會會變成怎樣，但只要你仍有想爭取快樂的心，就嘗試從今天起節制一點，為未來的自己付出多一點吧！這些節省下來的錢怎樣都仍是你的，不會因為減少使凸而令你蝕底了甚麼嘛，對不對？

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