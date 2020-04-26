【強迫症】8大特徵判斷強迫型人格　容許自己犯錯免致人格障礙

強迫症近年常被在日常對話中被濫用，其實強迫型與強迫型人格是兩回事來的，而且事主的心理狀況與強迫對象都有所不同。 以下為《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》一書的內容節錄，想對

編按﹕近年在日常對話中被濫用的「強迫症」，其實有別於強迫型人格，看看下文為大家破解迷思。以下內容節錄至《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》。

按圖看看「強迫型人格」有哪些特質，你身邊有人是這樣嗎↓↓↓

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被玩壞的「強迫症」

「強迫症」（Obsessive Compulsive Disorder）是個奇特的詞，一個做事力求完美、追求細節的傢伙，多少會帶點兒自豪的口吻說道：「我有強迫症。」而一家秩序井然、有極客精神、追求高標準的公司，也會將「強迫症」的標籤當作光環一般戴在頭上。

早些年，「強迫症頭像」更是一度在微信朋友圈裡流行。一個可愛的卡通頭像，右上角卻不明所以地標着一個紅色數字，令人想要把數字狠狠地摁住擦掉；還有惱人的「強迫症遊戲」，以好玩的方式掀動人們的好奇心。或是讓你在萬千面孔裡找一隻熊貓，或是讓你將鉛筆削到一樣的高度。更厲害的，需要你讓移動的方塊落下後與底部的方塊完全重合，多出一絲一毫也不行。這些遊戲將強迫症者的世界拖入一個半公開的區域，讓他們獲得更多的關注與了解，也讓人們意識到：想患上「強迫症」，沒有那麼容易。

強迫症不同於強迫型人格

但是，強迫症與強迫型人格卻是兩回事。不同流行病學的研究結果顯示，在強迫症患者中，多達50%~80%不具有強迫型人格。而許多強迫型人格者也從未罹患過強迫症。

此外，二者的區別如下兩點。

1、強迫症患者會為自己的強迫思維或強迫行為本身而困擾，他們意識到自己本不該去做某件事，但似乎不受控制般停不下來。而典型的強迫型人格者則會相對安然自得，如同一個鬧鐘，上了發條後，到了規定的時間，就會去做「理所當然」的事。

2、強迫症患者的強迫主要是針對自己，如一個人默默數格子，或是躲在衞生間裡反覆洗手數十次。而強迫型人格者則會以相同的準則去要求自我與他人，表現出一樣的苛刻：「喂，你擠牙膏怎麼能這樣？要從底部往上擠！」「你說自己清掃乾淨了，地板上還有你的11根頭髮絲！」這也使他們的人際關係頗有些受損。

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當強迫型人格變成一種疾病

一個常態意義上的強迫型人格，或許就像《致青春》中的陳孝正一樣，用自己的小心翼翼、一絲不苟來換取璀璨耀眼的生活，並做出命中注定般的總結：「我的人生是只能建造一次的大樓，我必須使它精確無比，不能行錯半步，哪怕只有一厘米的誤差。」他因此失去了一些東西，那些失去的東西是他能夠付出的代價。

但是，當強迫型人格成為一種障礙時，代價就會變得非常高昂，以至於難以負荷了。

《精神疾病診斷與統計手冊（第五版）》強迫型人格障礙診斷標準

1、沉湎於細節、規則、條目、次序、組織或日程，以至於忽略了活動的要點。 2、妨礙任務完成的完美主義。 3、過度投入工作或追求績效，以至於無法顧及娛樂活動與朋友關係。 4、對道德、倫理或價值觀念過度在意、小心謹慎、缺乏彈性。 5、不願丟棄廢舊、無價值的物品，哪怕這些物品毫無緬懷的價值。 6、不願將任務委以他人或與他人協力完成，除非他人能夠精確地按照自己的方式行事。 7、對自己和他人都採取吝嗇的消費方式，將金錢視為可供囤積、以應對未來災難的東西。 8、僵化、固執。

當一個人表現出以上4項或更多的症狀，並且最初出現於成年早期並存在於各種背景中，就可以考慮強迫型人格障礙的可能。

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深深地吸氣，也深深地呼氣

每一種人格特質皆有自己的光明面與陰暗面，重要的不是去評斷是非，而是如何在快要落下懸崖時，往後退一步。這一點對於強迫型人格障的人來說，亦是如此。

1、尋找一些讓自己放鬆的方式，試着體驗放鬆的樂趣，如瑜伽、游泳，或是吃一個雪糕。生活不僅要深深地吸氣，也要深深地呼氣，將繃緊的規範稍稍拉開一道縫隙，你不必非得時時刻刻那麼用力。

2、多接觸一些好玩的、具創意的或者較疏忽大意的朋友，先以嚴謹的態度去考察他們的生活，看一看那些與自己性格截然相反的人是怎樣度過每一天的。一段時間後，你可能會發現，即便像那些人一樣好像也不是很糟糕。

3、試着允許自己犯錯，將人與事區分開來，學習照顧自己的感受。後現代的療法大多認為，事情是事情，人是人。做錯了事情，並不代表你就是一個糟糕的人。當然，如有必要，也需要尋求專業心理治療與藥物治療的幫助。

心靈結語

強迫型人格的人活在一個密密縫合的、充滿秩序的世界中，他們有太多的「我應該」與「我不能夠」，那些信條構成了安全的支柱，卻也削弱了內在的情感，讓他們如鋼鐵般堅硬，又似石頭般頑固。如果你能夠了解他們的辛苦，就停下來、拍拍手，給他們一個輕輕的、溫柔的擁抱。

書名：圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己 作者：倪慢慢（速溶綜合研究所） 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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