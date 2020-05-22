【儲蓄攻略】戒買散裝飲品、頭髮只剪不染　6大消費識慳可月儲2千

慳錢，是養成良好儲蓄習慣的第一步。別以為「儲錢」即代表要放棄享樂，只要做人夠精打細算，你在實踐儲蓄計劃時一樣可以開心過日辰。 以下是6個打工仔可在上班及生活時慳錢的建議，照跟着做，定可助你達至慳得一蚊得一蚊的目標。

若然閣下就是使錢使到抆抆緊的月光族，便要參考以下6個容易實踐的慳錢方法，好讓自己能實踐儲蓄計劃。（Shutterstock）

疫情未去，社會未來又未見穩定，這個時候最好還是多儲點錢，學識理財為佳。買樓租樓及家居使費等不易減省，因此日常的消費習慣才是能否達成慳錢大計的關鍵。以下6項是一般打工仔較常消費的項目，金額雖只宜作參考，但如能跟從這模式慳錢，說不定你可如以下計算般，每月儲起約$2,000呢！

6大日常消費慳錢建議（按圖了解）：

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1. 戒買散裝飲品

便利店「梗有一間喺左近」，要在那裏買一支樽裝飲品很方便吧！但方便的代價是隨時要買貴1至2倍，你接受嗎？

以一支樽裝茶飲為例，在便利店約需$10，但在超市或網購平台一箱箱的買，24支只需$150左右，即平均一支約$6。假設你一個月30日每天都要飲一支，散裝買即一個月要$300，一箱的買一個月要$187.5，即是每月可節省$112.5。

再慳啲建議：跟同事一起落單，說不定可享購物優惠，以更經濟的價錢購買產品。

購買紙包飲品其實也一樣，外出散裝買一包約$7，但在超市買9包裝的，平均只需$2.6，價錢相差2倍以上。（資料圖片）

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+ 8 + 7 + 6

2. 午餐慳得就慳

辛勞了半天，有些打工仔覺得午餐吃得隨心一點也沒相干，結果有意無意地點選價格較高的菜式。假設菜單上的A餐是$50，E餐則是$80，若打工仔每月有20天外出用膳都選A餐而不是E餐的話，每月午餐使費就是$1,000，而不是$1,600，可慳下$600。

再慳啲建議：更慳錢的方法當然是自煮帶飯，買一星期的餸再每天做大廚，平均一天用$20已可吃得不錯，而且慳到的會更多。

跟「志同道合」的同事一起帶飯，分享飯餸之餘也可交流烹飪心得，也是一個不錯的聯誼方法。（資料圖片）

3. 零食食平啲！

三點三容易口痕，用外賣速遞app叫杯台式飲品或下午茶也不錯吧！但要知，這些外賣服務所提供的餐單，價錢都是比堂食的為貴，多吃實在不划算。要裹腹，建議預先購買一些水果、乾果、麥皮或餅乾等相對低糖低脂又便宜的食品吧！

假設你習慣每周都會跟同事叫2次下午茶外賣，平均每次要消費$30，一個月便用上$240，但如你選擇以水果、餅乾等取代，每周用上$30，每月也只是花費$120，如此計算，即每月可節省$120。

再慳啲建議：若純粹是提神或充飢，不求味覺享受，沖個茶包吃兩塊梳打餅就算吧！仍在上班，吃甚麼味道都打了折，不及早點放工回家享受人生好。

盡量不要買公司零食機及飲品機的零食吧，它們的價錢多較一般的貴。（資料圖片/梁鶻威攝）

4. 限制買衫數量

大家得承認，時裝在本質上是一件很不保值、折舊率很高的東西，所以要儲錢的話，最好還是不要花費太多在裝身上。

在添置衣裝時，嘗試以「一季」代替「一個月」為單位，例如過往習慣一個月要買4件衫，平均每件$200，現在便改成讓自己一季買6件衫便算，因這樣算起來，你本應每3個月便要花$2,400在買衫上，但改成「一季」的買就只需用$1,200，即節省$1,200，平均每個月慳$400。

再慳啲建議：想平買靚衫，除可等大減價外，也可考慮幫襯一些發售二手名牌衣飾的店舖。當然，你亦可如Steve Jobs般，上班打扮都是清一色黑tee配牛仔褲，襟着得來又不用煩惱怎配搭。

謹記打扮應是以配合個人形象為先，若只因慣了有新式就買，便很容易落入虛假需要及過度消費的陷阱。（Green Ladies Facebook）

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5. 減少理髮次數

筆者曾聽朋友說：「人一窮，第一件事就是要把頭髮染回黑色！」聽似搞笑，但其實也不無道理。現時到髮型屋「整」一次頭，花費$600甚至過千元都很平常，願意反璞歸真，用的錢自然都較少。

就以每次洗剪加染燙平均為$600計算，假設每季幫襯一次理髮店，一年便要花費$2,400，但如只是簡單的洗剪，卻只需$150左右，一年只用$600在頭髮上，算起來，即每年就省下$1,800，平均每個月就省掉$150。

再慳啲建議：對自己染髮技巧有信心，又不怕麻煩的話，可選擇在家自行染髮，一盒染髮劑$60至$100不等，好處不僅便宜，而且還可隨時補染，這總比定期到髮型屋搞搞更經濟吧！

黑髮也有黑髮的美，花點心思紮條辮或夾兩夾，都可享受簡單的「變髮」樂趣。（《我要準時放工》截圖）

6. 戒搭的士、Uber

每天都搭的士、Uber返工放工確太奢侈，但有些打工仔在加班或趕時間時，會容許自己每周放縱一下，結果舒適便捷過後便慳不了錢。

以從銅鑼灣往返太子為例，一程巴士只需$9.8，一程的士經紅隊的話約$95，價錢足足是10倍。若可戒除每周搭2次的士的習慣，一周便可節省約$170，一個月便慳上$680。

再慳啲建議：記得每月都「嘟一嘟」八達卡領取政府推出的公共交通費用補貼，你既然有交稅，領取這津貼也是應份的吧！

除非是累得不堪或是真的很趕時間吧，否則最好還是少搭的士。（黃偉民攝）

慳錢不是要捱苦！

若以上述的預算計算，打工仔在日常飲食、打扮及通勤方面每月應可省下：

$112.5 + $600 + $120 + $400 + $150 + $680 = $2,062.5

當然，這金額是以較槪括的方式計算，實際狀況還得看大家的按個人偏好及生活條件而定。就是想提一提大家，若然有些消費項目真的難以省去，也不用有罪咎感，慢慢來，逐少逐少的改變，總能省到點錢的。

大家最重要是明白一點：「儲蓄的意義是放棄即時的享樂，以換取未來的幸福」。當你放棄了一個月的珍珠奶茶或今季的靚衫，並把慳下來的錢用在投資或儲蓄等理財計劃上，未來所得到的說不定夠你多買10杯飲品或10件衫。懂得這樣計算，你就不會苦着臉去慳錢儲錢。

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