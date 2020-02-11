【在家工作】心態更正面、效率更高　8個有關home office有趣統計

武漢肺炎肆虐，不少公司安排員工暫時在家工作（work from home）。對於這個安排，有人歡喜有人愁，但關於在家工作的有趣現實，你又知道多少？美國網站the muse和Platform.sh就着在家工作做了一些調查，不妨一起看看你從前或許不知道的趣聞！

內地不少公司都正式開爐，不過大多員工都可以在家工作。（ShutterStock）

8個在家工作的趣聞（按圖放大）：

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1. 公司多於100人的僱員有較大機會在家工作

大公司分工仔細，不用所有工作「一腳踢」，所以員工較易可在家工作，不一定要返公司上班。

2. 在家工作的員工平均年齡為49歲

上了年紀的資深員工容易得到公司的信任，相信他們在家工作亦能保持效率，自然較容易申請在家工作！

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3. 47%員工願意減薪以換取在家工作

美國有一收集700名打工仔意見的調查，發現47％人願意以減少工資來換取更多在家中工作的時間。在年輕人組別（18至34歲），也許因為在家工作比較自由，故數字攀升到50%。而成熟組別（45歲以上），卻只得40%人希望在家工作。分析指，也許人們年紀越大，便越希望有更多時間留在公司，以逃離家庭煩惱。而在願意減薪的人當中，有近七成人減了一成人工來換取在家工作。

4. 77%員工認為在家工作的生產力更高

這麼多人覺得在家工作的效率會提升，可能是因為家中的工作環境放鬆、有彈性休息時間和方式及減少閒聊聲等干預吧！

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5. 53%人感到更少壓力

在辦公室與上司一起工作，以及看見同事們在「搏殺」，令人不禁繃緊起來。比較起來，在家工作就看不見這些畫面，被人當面閙的機會減少，甚至可以和見到心愛的寵物，自然更是歡樂！有研究更指出，超過一半（51%）在辦公室工作的員工，就算是在放工後，仍感到有很大壓力。在家工作應該沒有這個煩惱吧？即使工作未做完，要加班也可以更彈性，例如吃完晚飯再加班，而加完班已經身處家中了。

6. 52%人較少請假

排除因為要事請假，有一些打工仔請假「射波」是因為起不了床，或者工作太累而詐病，想在家中「攤唞」下。在家工作的話可以睡久一點，午飯時間又可以午睡，自然請少點「病假」。

7. 44%人心態變得更正面

難道是因為上司要閙人都變得較困難？在家工作畀人閙的機會較少，所以工作心態變得正面吧！不過更可能因為在家工作省掉交通時間，有足夠睡眠時間，情緒更穩定、正面。

8. 或會引致孤獨等心理問題

雖然在家工作會令人更正能量，但是無可否認在家工作會令人變得更「毒」，因長期獨自工作很難與同事談笑風生，這會令人感到孤獨，是一個不容忽視的心理問題。有研究指出，孤獨的人對比在社會上擁有良好關係的人，早死風險高出50％。不過如果與同事聊不來，誰說在人群中就不會感到孤獨呢？

在家工作好悶？

大部份打工仔在家工作只是暫時的事，也有不少人表示希望快點重回辦公室工作，因為在家工作悶瘋了。不過以上在家工作的情況有發生在你身上嗎？不妨留言告訴我們吧！

資料來源：forbes.com,themuse.com,she.com

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