【升職上位】準時返工都扣印象分？　10個壞習慣或將辛勞形象抵消

在職場打滾了幾年的大家可能會有一個疑問：為什麼有些人和自己一樣每天工作9至10個小時，卻可以如坐直升機般飛黃騰達，升職加薪；而自己自問也不算懶惰，卻幾乎連工作都不保呢？答案可能是你有一些小習慣，不斷抵消你的辛勞。 今天半宅職薯就和大家討論10種必須戒掉的小習慣，來讓你來一個小改變大改善。

抵消辛勞付出的10個壞習慣（按圖了解）：

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1. 遲到一刻 才返公司

早上離開舒舒服服的被竇，對你來說可能是一件難事。你可能會覺得：「我平日晚上最少OT一個小時才離開公司啊！早上在最後一刻才返到公司又有什麼不妥？」

但其實從上司角度，早上早15分鐘回到公司所帶來的印象，比晚上OT一個小時還要好呢！因為上司都知道，早返公司往往都是自願的，而OT卻往往都是被逼的。自願辛勞和被迫辛勞，帶來的印象可說是差天共地。

2. 大項目前 欠報進度

上司給你一個大project，表面上project是屬於你的，但實際上須要被問責的卻是上司。所以上司最著緊的就是工作進度和結果。但上司都知道，過於頻繁的詢問，會令下屬感到壓力和煩厭。

那麼如何解決上司心中的焦慮呢？就是定時主動地報告進度。這樣做不單可以釋除上司心中的焦慮，更可以確保project依正確方向發展，免卻日後的大改重做呢！

3. 上下關係 只談工作

你可能會這樣想：「上班就是給予我工資賠償我一天的辛勞，那麼我又何苦要花精神和上司打好關係呢？」

這種想法表面上合理，但在現實工作之中，當你做事出錯的時候，上司卻可以視乎你和他的私人感情，選擇「揸正嚟做」或者「暗裏教路」。所以和上司打好關係，便等於為自己設下一重保護網，在日後犯錯的時候受到保護。

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4. 獨來獨往 無從收風

你可能會這樣想：「同事就是同事，朋友就是朋友。同事不能夠選擇，但朋友卻可以選擇。」

但事實上，很多時同事的關係就是介乎同事與朋友之間。公司內很多的訊息，例如人事變動和升遷機會，都是靠從同事口中收風得知。如果你選擇獨來獨往的話，便會錯失很多有用資訊甚至機會呢！

5. 低級錯誤 煩擾上司

你可能會覺得：「上司有督導角色，有責任檢查我交的文件有否出錯。」

但當你從上司角度去想，你便會發現上司檢查的通常都是方向性、策略性的問題，而不是細眉細眼的文法和資料錯誤。換著你是上司，面對一大堆的低級錯誤，你也會覺得十分煩厭呢！

6. 長篇大論 未入正題

很多上司都有一個特色，就是沒有時間和欠缺耐性。所以上司都喜歡一語中的的滙報和意見，減輕他們腦袋和時間上的負荷。

如果你向上司匯報的時候長篇大論仍未入正題的話，上司自然會覺得你思考和做事都拖泥帶水，難成大器。

如果你向上司匯報的時候長篇大論仍未入正題的話，上司自然會覺得你思考和做事都拖泥帶水，難成大器。（Shutterstock）

7. 私事繁多 影響工作

每一個人都會有私事，而礙於工作時間關係，很多時都需要在工作的時間處理私人事務。

其實上司也明白這一點，所以很多時都會採取「隻眼開隻眼閉」的方式處理。但若果公然處理私事，甚至影響工作的話，上司自然會被迫為了搞好紀律而出手處理。

8. 因循守舊 欠缺靈活

越大的公司有越多的內部守則。有時守則多得架床疊屋難以理解。所以你可能會覺得最安全的方法就是跟隨前人「照板煮碗」的去做。

但規矩是死的，人卻是生的。死板的做事方式往往會阻礙工作的進度。如果你能夠靈活彈性處事的話，自然會得到上司的歡心。而事實上，上司為了讓下屬把事情做好，一般都不會把規矩執得太嚴，所以不必過度擔心。

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9. 工作重複 欠缺創意

職場上最值錢的是什麼呢？不是日復日的重複工作，而是其他人難以取代的創意。

大家可能覺得上司都很清閒，見到他們桌上一乾二淨，似乎沒有什麼事好做。但其實他們的腦海有如戰爭一般，無時無刻都要用創意思維幫公司「度橋」以戰勝其他對手。如果你間中可以貢獻一些「好橋」，便能大大減輕上司的腦袋負擔，得到欣賞。

10. 自己得失 過份計較

你可能會覺得，自己付出多了，要求回報也很正常。但其實上司最怕斤斤計較的下屬，因為這會令到工作的彈性大大降低，最終影響工作效能。

其實我們可以這樣想，現實中存在很多灰色地帶，在可行的情況之下，上司下屬都會為大家行個方便。正如你昨天OT了，今天你午飯時去銀行處理私事遲了十五分鐘回來，上司也可能裝作看不到，來個投桃報李，有來有往。

結語

上面所討論的十個小習慣，其實主要都是思維方式和態度的問題，而不是實際付出的苦勞。如果我們可以改變一下自己的思路，從上司的角度去想，改變自己工作習慣的話，工作上自然如魚得水，更加容易得到欣賞器重。

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