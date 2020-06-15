開會只為逃避工作？　養成8個高效工作習慣準時放工｜自我管理

自問工作認真，幾乎每天加班工作，成效卻不如預期？不論從事哪一類型的工作，提高工作效率可說是每個打工仔的目標。如果你也希望增加生產力，將時間用得其所，便要學習以下8個高效工作習慣。

（《我要準時下班》劇照）

打工仔工作忙碌，人人都想在最短的時間內做到最多的事，不過，不少人偏偏事與願違，全日沒停手，但工作老是做不完，甚至被迫把工作帶回家。這個問題很有可能與你的工作習慣有關，一起看看8個高效率的人的習慣，並將它們融入在自己的工作流程中。

8個高生產力的工作習慣：（按圖了解）

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1.【將待辦事項清單減半】

有些人每天的待辦事項清單都「水蛇春」般長，不過，過多的待辦事項或會分散你的專注力，甚至令真正重要的事不斷推遲。通過專注於完成重要的事情，用以少勝多的方式處理待辦事項清單。

2.【定時休息】

長時間工作會消耗大量精力，甚至出現大腦閉塞的情況，腦袋一片空白難以思考。這是大腦提醒我們需要休息的信號。你可以透過散步、吃午餐、吃零食或冥想等方式，讓自己有片刻放鬆的時間，重新充電有助提高工作效率。

3.【80/20法則】

80/20法則，又稱為帕累托法則（Pareto Principle），此法則指出大多數的影響是由少數事件所造成，80%的成果是由20%的投入產生。 因此，消除工作中無關緊要的事物，專注於正確的20%是非常重要。試著找出哪些因素造成了80%的結果，如與某些客戶聯繫、學習某類技能等，並重新調整自己的方向，將大部分的時間做更有效的事。

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4.【早上專注自己的需要】

不少人習慣早上起床便立即查看電郵和短訊，不過，他人的回應或決定會大大影響你展開一天的心情，不利生產力。為了確保自己在早上獲得一天所需能量，你應專注於自己的需要，例如享用一頓豐盛的早餐、閱讀新聞、冥想、鍛煉身體等。

5.【午飯前解決挑戰性任務】

精神科名醫樺澤紫苑的《最強腦科學時間術》指出，起床後兩至三小時是腦袋最清醒的「大腦黃金時段」。經過了一晚上的休息，處於一種非常有條理的狀態，因此，你應善用這段時間處理一天中最具挑戰性的工作。

6. 【建立新的工作模式】

每個人的工作習慣都不同，你可以觀察自己的習慣，看看有哪些事情會分散注意力，例如每隔5分鐘就查看收件箱、社交平台等，你可以透過建立新的工作模式，如規定自己查看收件箱、社交平台的時段，否則，你永遠難以完成重要的工作。

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7. 【不要將生產力與懶惰混淆】

雖然沒有人喜歡承認這一點，但懶惰是導致生產力下降的第一大原因。例如有些人總是喜歡每天花一兩小時開會，美其名是了解大家的工作進度，互相激發新思維，事實上，這只是他們擺脫實際工作的方法。

8. 【停止多任務】

倫敦大學國王學院心理學家威爾森（Glenn Wilson）2005年的研究指出，工作時如果被電話、電郵和簡訊分心，智商下降的程度比吸食大麻還嚴重。實驗表明，一心多用會使人的平均智商暫時性減少（男性減少15分，女性減少5分），相當於一整夜沒睡。因此，一次專注於一項任務可以更有效地完成工作。

作為一個聰明的打工仔，想提升工作效率不能靠「死做爛做」，只要學懂上述８個高生產力工作習慣，就能用最短的時間做最多的工作！

（資料來源：Forbes）

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