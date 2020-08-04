工作忙碌人生節奏不由自主？　學寫生活清單平衡身心｜自我管理

近幾年，澳洲許多所大學在學期間安排「讓生活重新回到軌道」周（Get Your Life In Order，GYLIO），提倡在壓力大到生活逐漸失序時，給自己空出一個禮拜，專門用來執行一些生活的待辦事項。學校透過這個做法，幫助大學生從滿滿的社團活動中抽離，有時間思考學習進度、進行生涯探索、培養更多興趣，或是讓腦袋放空休息，得到反思的機會。

怎樣列寫生活清單？

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上班族可以怎麼做？

已進入職場的上班族，其實更需要 GYLIO 時間。當你為了永遠沒有終點的工作待辦事項感到焦慮，根本無心管理自己的生活，如果一面擔心工作，又要一面思考洗衣服、打掃房間、繳費等瑣事，很難讓人專心任務，進而降低整體工作成效表現。因此，你可以設定給自己一個早上、一整天或是一個禮拜的 GYLIO 時間。

什麼時候開始？

GYLIO 不是單純叫你找時間放鬆，而是在擁擠的生活中，有效率地消除會干擾我們工作效率的待辦事項。因此當生活中開始出現失序事情，比如說地板上散落衣服到無法行走時，就表示你該開始實行了。

你可以怎麼進行？

試着安排出屬於自己的GYLIO清單，讓生活瑣事不再成為精神負擔，而是在忙碌生活中的反思與喘息的調劑！你可以把生活中類似性質的事情集中進行，讓你更專注、有效率。

記得考量自己的時間和做事方式，不要安排過多待辦事項，並寫出「怎麼做」和「何時做」。

參考例子：

資料來源：BBC

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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