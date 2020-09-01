性格內向返工不敢說話？　4個熱身技巧提升溝通自信心｜自我管理

「你怎麼都不說話？」這是《安靜，就是力量》作者蘇珊．坎恩（Susan Cain）從小被問到大的問題。她給了一些答案，像是自己可能正在想事情、觀察環境，或是聽別人說話。但坎恩最想表達的是，我不常開口，因為「我就是這麼文靜。」

有次，坎恩在紐約搭火車，要趕往費城參加商務會議，她在自動售票機前買票，匆忙之間卻忘了取票，只拿了收據。過閘口的時候站務人員攔下她說，「規定就是規定，你需要一張真正的車票。」

生性內向的她，第一時間的反應是，重新買票好了。但眼看火車即將進站，坎恩只好硬着頭皮開口，「有什麼方法能破例一次嗎？」售票員回答，「我怎麼知道你是不是在騙我？」

這時，坎恩觀察到，售票員並非真的想要車票，而是擔心投機取巧的乘客。於是，她拿出信用卡給對方看，並比對收據上的卡號，才「闖關成功」。

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善用肢體、表情和眼神，不敢說話也要「交流」

對內向者來說，就算是和火車站務人員講話，也會消耗精力。不過在必要的情況下，坎恩還是開口求助，並且拿出信用卡證明自己真的有買票。

在辦公室裏，你可能要向主管匯報進度、和同事討論提案、迎接來訪的客戶。這些情況，都沒辦法一直「閃躲」發言，因此內向者要建立的觀念是，不能永遠逃避對話。

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《內向者求生術》建議，先利用肢體語言、表情，告訴對方「你想交流，想達成共識。」例如，把身體轉向說話者，用來表示你對談話內容感興趣；多點頭、進行眼神接觸，讓對方理解到你正在認同。

再退一步來說，你可以在交談結束後傳訊息、寫 email，告訴對方你很支持、或想調整哪個論點。這些方法，都是出於同一個目的，「不要讓內向者成為被動的聆聽者。」

接着，在準備說話之前，先告訴自己，你的意見一定有價值，就算是最差的狀況，也不過是回到原點，重新討論就好。

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故事更容易說出口，也能增進說服力

等到傾聽告一段落，《用安靜改變世界》建議，要使對方覺得你很可靠、好商量，多「說故事」，讓對話更生動，也能增進說服力。同時，說故事能使你更專注，不會想東想西。

美國一名內向少女哈莉．凱帕翠克（Haley Kilpatrick）發起了一項活動，名為「女孩談話」（Girl Talk），針對國中到高中的青少女舉辦聚會，討論令她們困擾的問題，幫助她們培養自信心、培養領導技巧。

凱帕翠克運用了說故事的力量，鼓勵女孩們加入「女孩談話」分享彼此的故事，學姊們再用自己的經驗帶領學妹，由於有這樣的實際案例，這個計畫迄今已經遍及全美，參與人數超過 7 萬人。

其次，發揮內向者的觀察力，判斷聽者的當前狀態，再決定接下來的談話順序。比方說，閒聊時，對方很專注、提高音量，就可以順勢帶出你想談的下一個話題。

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事先準備 3 招，講電話不緊張

1. 先確定溝通時間，讓雙方有心理準備

2. 按照事前計畫，逐項討論

3. 不急着回答，保持自己的思考節奏

資料來源／《安靜是種超能力》，方舟文化出版

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