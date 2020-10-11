驚鬼驚曱甴、作息總不定時　10個打工仔搬離父母生活心事有誰知…

不管是工作或是讀書，很多人都有自己一個人住的經驗，一開始獨居的時候，總是覺得超自由的，但一段時間之後，會發現還是會有些不方便、不開心的地方。 今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友熱議一個人住的煩惱，沒有室友會吵鬧，自己在家也可以想幹甚麽就幹甚麽，看似超享受的生活，到底背後有怎樣的悲哀呢？

一個人住到底有甚麽心酸事？立刻按圖看清！

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NO10. 夜深人靜時想家

以前住在家裏的時候，總想找各種機會晚點回家，終於開始賺錢能一個人住的時候，一開始都覺得好快樂，後來卻會不禁想念家人，真的是離家才知道家的好啊～許多網友分享，原以為自己已經長大能應付一切了，但壓力大或是遇到挫折的時候，就會特別想家，也有網友會自嘲這樣的行為很像裙腳仔，但是真的打電話給家人，卻只會滿口說「好好好」，只因不想讓家人擔心。

NO9. 睡過頭沒人叫起床

對於獨居者而言，睡過頭簡直是家常便飯，一不小心把鬧鐘按掉睡回籠覺，很容易醒來就發現遲到了，而且一個人住的時候，也不能用「媽媽或室友沒叫我起床」來當藉口，只能怪自己沒有毅力起床，從中學習為自己負責。還有網友分享，因為怕自己起不來，只好把鬧鐘調到最大聲，沒想到竟然遭到鄰居抗議太吵，也讓他煩惱到底要怎麼辦。

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NO8. 作息不正常

一個人住的時候，不管多晚回家，家裏也不會有人等，所以有時吃宵夜、加班應酬，很容易就作息不正常。很多網友表示，因為沒有人管，所以常常熬夜打遊戲機、看劇，就不小心通宵了。另外也有網友分享，一個人在家想做甚麼就做甚麼，所以有時本來想睡個午覺，卻睡到下午，結果晚上又睡不着覺，變成日夜顛倒的作息，只能說一個人生活要很有自制力啊～

NO7. 風吹草動都怕是鬼

很多網友分享，一開始一個人住的時候，晚上總會不敢關燈，或是關燈後聽到一點聲響，都會以為是靈異事件發生，尤其是一個人看完鬼片後，常會幻想鬼片情節真實上演，所以嚇到睡不着覺，為了緩解恐懼，有人會開着電視睡覺，感覺被陪伴着。不過也有很多人說，只要一個人住習慣之後，就會發現那都是自己嚇自己而已。

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NO6. 遇到蟑螂只能自己面對

晚上突然覺得有點餓，打開電燈竟然看到一隻咖啡色的生物！沒錯，那就是許多人的天敵——蟑螂！許多網友分享，一個人住的時候，超怕蟑螂突然出沒，身邊又沒有其他人可以處理，只能自己跟蟑螂你眼望我眼，尤其是遇到會飛的那種，真的會很崩潰。所以常會在網上討論區看到「徵求幫打蟑螂」的文章，給你多少錢都可以，只要趕快把那隻生物處理掉！

NO5. 擔心人身安全問題

常常在網路上會看到「一個人住要注意的安全事項」等文章，畢竟一個人住的時候，如果遇到壞人更難逃脫。時不時都會有網友分享自己遇到變態或壞人的經驗，像是變態跟蹤、故意站在家門口等，有網友建議，新租的房子一定要換鎖，在回家途中不要顧着滑手機，多觀察周遭，以免被壞人跟蹤而不自知，還有回家之後千萬記得要拔鑰匙。

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NO4. 生病經痛沒人照顧

明明經痛到下不了床，卻還是得努力爬起來去買三餐，或是發燒頭痛流鼻水到不行，卻仍得自己想辦法去看醫生，畢竟身邊沒有人可以照顧自己，這時候就會特別覺得淒涼無助，躺在床上休息時，還會幻想「如果我真的病死了該怎麼辦？」不過有網友分享，通常只有生病或經痛，才會特別想要身邊有人，但一旦病好了，又會覺得一個人住真快活～

NO3. 家事沒人分擔

下班都累得像條狗了，竟然還要洗碗、洗衣服、倒垃圾⋯⋯，一天偷懶不做家事，房間就會亂得跟甚麼一樣，最後還是得自己收拾，一想到這裏，就不得不馬上起身做家事了！

有網友提到覺得倒垃圾是最麻煩的，因為垃圾車時間常和下班時間對不上，有網友覺得如果有人一起住的話，可以輪流做家事比較輕鬆。

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NO2. 發生意外沒人發現

近幾年來，發生多起獨居藝人猝死的意外，加上不時聽聞獨居人士在家中過世，但因平常鮮少有親友聯絡，導致「孤獨死」的社會現象，讓許多一個人住的網友討論，有哪些科技神器可以及時救援，也有年輕人開始預先思考發生意外時，緊急聯絡人該填誰等問題。網友建議，平常可以跟固定的親朋好友聯繫，確認安全。

NO1. 沒人說話好寂寞

下班後回到空蕩蕩的房間，想到一整天好像只有跟早餐店老闆講過話，就覺得好沒有社交感。許多網友提到，為了不讓房間太安靜，即使沒有要看電視，也會開着電視製造人聲，還有網友覺得，一個人住真的比較容易胡思亂想，明明沒特別發生甚麼事，卻會莫名地低落，所以建議一定要培養個人的興趣，多花時間做自己喜歡的事，補足心中的空虛感。

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