【子彈筆記】管理斷捨離、解決拖延病　了解應用方法24小時不浪費

近年風靡全球的子彈筆記，是用在手帳中運用要點（bullet points) ，整理出每日要做的事情，彈性且有系統地分配時間。子彈筆記的創作者Ryder Carroll 更說過子彈筆記的用途是Use less to do more !

了解子彈筆記6大部份：

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子彈筆記的構成分為：

1. INDEX - 目錄 2. KEY - 自訂一套 「事項代表符號」 3. TARGET - 目標 （工作，個人生活，理財方面） 4. FUTURE LOG (YEARLY) - 年度重要行程、事項 5.MONTHLY/ WEEKLY LOG - 每月、每週重要行程、備忘錄 6. HABIT TRACKER (記錄興趣，飲食、睡眠，運動）

新手們注目： 子彈筆記使用法

準備物： 日記本 ／IPAD 彩色筆 裝飾用貼紙/印章

1. INDEX - 目錄

為了之後更容易找到日程表，第一頁應是目錄，寫下每個主題與頁數便可。如果不肯定會用多少頁，一開始留空，隨著時間就會慢慢填滿，好有滿足感。

2. KEY - 自訂一套 「事項代表符號」

利用不同形狀、符號製訂一套屬於自己的KEY，最好簡單易記，6-8個就好了！

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3. TARGET - 目標 （工作，個人生活，理財方面）

好像制定新年願望一樣，自由分類寫下今年不同方面想實現的目標。這樣就能清楚提醒自己做每件事目的，尋找出迷失的方向。

4. FUTURE LOG (YEARLY) - 年度重要行程、事項

這頁主要記錄年度重要行程，例如旅行計劃、畢業禮，特別紀念日等，好讓自己期待一下。如果是個視感型學習者 (Visual Learner)，用貼紙/印章裝飾一下，手帳看起來更賞心閱目。

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5. MONTHLY/ WEEKLY LOG - 每月、每週重要行程、備忘錄

這些是你每天都會接觸、查看的頁數，子彈式寫下每項要做的事就好。最好以做的時間順序寫，每做完一項就用符號刪除。

整理出要點後，漸漸你會發現其實需要做的事沒有想像的多，平時覺得一日24小時唔夠的你一定會覺得多了時間。

記住「快、狠，準」是子彈筆記的重心，刪去不必要的詳細說明，喜歡的話可以用不同顏色寫，更一目了然。

6. HABIT TRACKER (記錄興趣，飲食、睡眠，運動）

最後的這個部分並不是必需的，但可以推動你完成你決心想培養的習慣。例如：簡單的寫下每天的飲食和運動習慣，可以讓很多口說想減肥但永遠不成功的女孩子踏出第一步。回顧自己每星期的表現或與上月比較，獎勵做得好有改變的自己，看看下月可以怎樣進步。整個過程會帶給人無限的成就感。

那麼你適合用BULLET JOURNAL 嗎？

．每天行程排的密麻麻，總覺得事情做不完的你

．寫下目標，卻遲遲未開始／不知從何開始的你

．開始進行改變一個月後已經不了了之，無法有規律地堅持下去的你

．總覺得時間不夠用，事情無法在時限完成的你

嫌每日24小時不夠用？試下開始你的子彈筆記，讓它化身你的私人助理，系統化你的生活啦！

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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