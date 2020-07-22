空虛不是寂寞的變調，而是一種消極心態，常見於生活欠缺目標及幹勁的打工仔身上。被空虛纏繞的人，對工作及生活都失去衝勁，卻又可能喜歡藉追尋刺激來撫慰心靈，以下由《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》所節錄的內容，應能讓你對空虛有基本的了解。

心靈空虛的人往往沒有追求和遠大的理想，就像一隻盲頭蒼蠅，到處亂飛，感到生活像漫漫長夜，沒有邊際。

空虛，是指百無聊賴、閒散寂寞的消極心態。空虛其實是一種社會病，它的存在極為普遍。當社會價值多元化導致個人無所適從，或者個人價值被抹殺時，極易出現這種不良心理。

心理空虛的人不思進取，沒有人生的奮鬥目標，自然不會有奮鬥的樂趣和成功的歡愉。他們無所事事或不願做事，常常感到生活無聊、心靈空乏虛無、寂寞難忍。空虛者常常尋求刺激，比如抽煙、喝酒、賭博、鬧事等，以此來排遣時間，擺脫心裏的寂寞。嚴重情況下，空虛者會盜竊、搶劫等，走上犯罪的道路。

空虛的人常常感覺自己是在混日子。所謂「混」就是隨大流，得過且過，不求有功但求無過，做一天和尚撞一天鐘。實際上就是無遠大理想，把社會責任推諉給別人，自己則坐享其成。

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空虛的心理，來自於對自我缺乏正確的認識。或是對自己能力過低的估計，致使整天憂慮，思想空虛；或是因自身能力和實際處境不同步，陷入「志大才疏」或「虎落平陽」的窘境中，常常感到無奈、沮喪；或是對社會現實和人生價值存在錯誤的認知，以偏概全地評價某一社會現象和事物，當社會現象和個人利益發生衝突時，過分地在意個人的得失，一旦個人要求得不到滿足就心懷不滿，導致失落困惑。

一個年輕的職員這樣形容他自己的生活：「每天，我照常地工作、生活，可總覺得心裏好像有點兒不對勁，似乎我不知道為什麼工作、為什麼生活，常常有一種很空虛的感覺。」他不無困惑地說：「看看其他同事，工作總是充滿熱情；玩也玩得瀟灑。而我感覺什麼都無聊，什麼都沒意思。怎麼別人就能過得那麼充實，而我自己就那麼空虛呢？」

在很多年輕人的印象裏，「空虛」往往與「寂寞」、「孤獨」等詞是通用的，實際上它們之間有所不同。寂寞、孤獨對於人並不總是消極的，有時甚至標誌着一個人獨具個性。而空虛只能消磨人的鬥志，侵蝕人的靈魂，使人的生命毫無價值。怎樣才能排除心理上的空虛呢？

首先，可以在你感到空虛的時候多讀一些書。多讀書，就會使我們空虛的心靈充實起來，使我們從狹小的天地馳向無限廣闊的知識海洋。一旦有了讀書的樂趣，善於從書本中獵取知識、汲取力量，即使身居斗室，甚至在荒無人煙的地方，也不會感到寂寞和空虛。

其次，還要學會謹慎交友。好的朋友總是互相幫助、互相勉勵，在你遇到挫折時開導你，在你情緒低落時激勵你，在你春風得意時提醒你，在你空虛寂寞時拜訪你。

再者，勞動也是擺脫空虛極好的措施。當一個人集中精力、全身心投入工作時，就會忘卻空虛帶來的痛苦與煩惱，並從工作中看到自身的社會價值，使人生充滿希望。

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書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】